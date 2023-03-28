Тело до сих пор на фронте, – Ирина Федишин рассказала, почему скрывает от бабушки смерть брата

В начале февраля певица Ирина Федишин рассказала о двоюродном брате Романе Климковиче, погибшем в боях под Соледаром. Его тело до сих пор не смогли вынести с поля боя.

Федишин признается, что она с семьей решила пока не рассказывать бабушке о смерти Романа. Раньше артистка показала последнее общее фото с братом.

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Ирина подчеркнула, что двоюродный брат ушел добровольцем после начала полномасштабного вторжения. Ему было всего 34 года.

Однако звезда до сих пор не рассказала трагическую новость своей 83-летней бабушке.

Бабушка еще не знает, что ее любимчик Ромчик погиб… Есть страх по поводу того, как она перенесет это известие. Хотя она уже несколько раз спрашивала его. Мы понимаем, что она должна знать, но боимся... Она много молится за него, это тоже сейчас нужно,

– сообщила Федишин.

Ирина также поделилась скрином последней переписки с братом. Тогда она отправляла ему фото с бабушкой на Святый вечер. "Эта переписка завершилась словами от Ромчика: "Поздравление от меня всем!!!", – рассказала певица.

Артистка также поделилась видео и фото своего брата когда он передавал привет с фронта.

Тело Романа до сих пор не забрали

Певица добавила, что им пока не удалось вынести тело брата.

Вы меня также спрашивали, удалось ли вынести тело. Не удалось. Мы ждем,

– сказала Ирина.

Еще в феврале артистка рассказывала, что тело Романа лежало в окопе, который, по словам собратьев, окружен с трех сторон.

Федишин также рассказала, что передаст на фронт бронежилет покойного брата.

"Сейчас у меня есть памятный бронежилет моего брата, погибшего за Украину. Он некоторое время его носил в начале, а потом ему уже выдали в воинской части, и он его вернул. Сейчас мы отправим его одному из защитников", – ответила она. она.

В комментариях поклонники Ирины посоветовали ей рассказать правду бабушке и не прививать печальную новость о смерти ее внука.

Напомним, что певица последний раз виделась с Романом Климковичем, когда в январе его отпускали домой на 10 дней. Он успел навестить бабушку и зайти в гости к Федишину. По словам певицы, мужчина будто предчувствовал беду, потому что не мог наговориться.

К слову, Ирина Федишина с началом войны занялась волонтерством. Часто звезду можно было встретить за плетением сеток, она готовила есть для переселенцев. Со временем Ирина Федишин вернулась к творчеству. Она ездила по городам Украины и пела для украинцев, вынужденных покинуть свои дома. Также звезда ездила и за границу и собирала средства для ВСУ.