Ирина Федишин покорила кукольным образом в розовом платье: эффектное видео

Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками новой корреспонденцией. Она продемонстрировала яркий образ в нежно-розовом платье.

Успешная украинская артистка Ирина Федишин часто делится в личном блоге яркими фото или видео. Она показывает поклонникам образы, которые подойдут для разных светских выходов или повседневных прогулок.

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Образ Ирины Федышин

На этот раз исполнительница опубликовала видео, в котором кружится в ярких нарядах, напоминающих одежду принцессы или куклы. Она надела розовое платье длины миди без бретелей, с корсетом и пышной юбкой.

Такое платье звезда совместила с замшевыми туфлями цвета фуксии. Из аксессуаров образ Ирины Федишин дополнило блестящее колье и серебряные серьги-кольца.

Певица распустила белокурые волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала эффектный макияж, успешно завершивший праздничный аутфит.

Образы Ирины Федишин в нарядах