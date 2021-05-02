Пасха – особенный, семейный праздник. В этот день семьи освящают корзины с куличиком, колбаской и другими вкусностями, собираются за столом, наслаждаются временем, которое проводят вместе.

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Ирина Федишин Пасху также проводит с семьей. Подготовку к празднику артистка вместе с сыновьями начала еще за несколько дней.

Ирина Федишин рисовала писанки

Знаменитость обнародовала несколько фото, которые сделала в собственном загородном доме. Она предстала перед камерой в очень красивой вышиванке вместе с сыновьями, которые также были в национальной одежде. Волосы Ирина собрала в хвост и забрала набок, а на лице сделала нежный макияж с коричневыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

На столе перед Ириной были разноцветные писанки, свеча и красители. Перед Пасхой она разрисовала яйца вместе с Юрчиком и Олежиком. На фотографиях видно и домашнего любимца исполнительницы.

Мы очень любим разрисовывать писанки! В специальный писачок набираем воск и, топя его над свечой, разрисовываем яйца узорами. Перед этим обязательно делаем рисунок простым карандашом, а уже потом красим пищевыми красителями. Если что-то не получается, то всегда спасают разноцветные пасхальные наклейки,

– написала в публикации Федишин.



Ирина Федишин с сыновьями красила писанки / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин с сыновьями красила писанки / Фото из инстаграма Ирины Федишин

В комментариях подписчики Ирины отмечают, что также красят яйца. А еще многие поклонники обратили внимание на одежду певицы и поделились, что так же на Пасху одевают вышиванки.