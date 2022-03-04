Ирина Федишин показала, как с мамой и сыновьями помогала беженцам во Львове: трогательное видео
Источник:инстаграмм Ирины Федишин
Во время войны певица Ирина Федишин переехала в родной Львов, однако и там не сидит без дела. Вместе с мамой, бабушкой и сыновьями она налепила целую гору вареников с картошкой и повезла кормить беженцев на вокзале.
35-летняя артистка, как и вся страна, держит руку на пульсе и без конца мониторит новости. Однако на восьмой день войны Ирина Федишин отложила гаджет и стала полезной тем, кто из-за путинской агрессии остался без крыши над головой и эвакуировался во Львов.
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Ирина Федишин налепила вареники для беженцев
Певица рассказала, что целое утро их семейный подряд лепил вареники – сама Ирина Федишин, ее мама Леся, сыновья Юрчик и Олежик, а старушка бабушка чистила картошку. Звездная семья сварила их дома и в больших котелках и повезла на львовский вокзал, куда прибывают поезда с эвакуированными.
Решила не сидеть круглосуточно в новостях, а налепить вареников и раздать тем, кто сегодня вынужден покинуть свои дома,
– поделилась Ирина Федишин.
Ирина Федишин кормит варениками беженцев / Видео с инстаграммы певицы
"Я не верю, что все это происходит в моей родной Украине! Что ракеты безжалостно попадают в высотные дома Киева, Харькова, Сум, Херсона, Николаева, Чернигова! Как сжигаются до тла городки и села. Как умирают невинные дети… Россия – вы изверги, террористы, убийцы! Вам обязательно все вернется", – пригрозила Ирина Федишин.
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Полный текст публикации Ирины Федишин:
Я не верю, что это происходит в моей родной Украине! Что ракеты безжалостно попадают в высотные дома Киева, Харькова, Сум, Херсона, Николаева, Чернигова! Как сжигаются до тла города и села. Как умирают невинные дети. Господи, сколько беды причинила Россия нашей Украине!
Мы никогда этого не забудем и не простим! Россия – вы изверги, террористы, убийцы! Вам обязательно все вернется!
Я, как и вся страна, пытаюсь "собраться" и понять, как я могу хоть немного стать полезной. Решила не сидеть круглосуточно в новостях, а налепить вареников и раздать тем, кто сегодня вынужден покинуть свои дома.
Друзья, держимся! Наш народ единственный сегодня как никогда. Наша Украина обязательно устоит! Все будет хорошо.
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