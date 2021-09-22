Ирина Федишин показала яркий сценический образ: фото в красном комбинезоне

22 сентября 2021 , 11:50
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Источник:

инстаграм Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин продемонстрировала новый яркий сценический образ. Она стала гостьей одного из телеканалов, где в утренней программе выступила вместе с балетом. Артистка предстала перед камерами в красном комбинезоне, расшитом блестящими камнями.

 

Ирина Федишин является одной из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Она активно гастролирует по Украине и согревает поклонников своими песнями. Также исполнительница часто приходит в гости на телеканалы и радиостанции.

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Яркий look Ирины Федишин

Певица сфотографировалась вместе со своим балетом в телестудии. Ирина предстала перед камерой в новом сценическом образе – облегающем красном комбинезоне с откровенным декольте, который расшит огромным количеством камней, которые красиво блестят на свете.

Такой образ Федишин соединила с красными туфлями-лодочками на высоком каблуке. На лице звезда сделала макияж со светлыми тенями на веках и коричневой помадой на губах. Волосы уложила в фирменные локоны.


Ирина Федишин с балетом / Фото из инстаграма певицы


Ирина Федишин с балетом / Фото из инстаграма певицы


Ирина Федишин с балетом / Фото из инстаграма певицы


Ирина Федишин в красном комбинезоне / Фото из инстаграма певицы

В комментариях поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами.

  • "Вау, вы просто шикарны!"
  • "Красавица!"
  • "Прекрасная!"
  • "Прекрасно выглядите!"
  • "Костюм шикарный, а вы – огонь!"
Автор: Христина Кобак