Ирина Федишин на пляже в Болгарии устроила фотосессию с мужем: горячие фото

Украинская певица Ирина Федишин с семьей отправилась на отдых в Болгарию. Артистка устроила горячую фотосессию на пляже, в которой позировала вместе с мужем.

Сезон летних отпусков близится к завершению. Звезды постепенно возвращаются в Украину. Среди тех, кто еще несколько дней будет нежиться на солнышке на пляже Ирина Федишин.

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Новые фото Ирины Федишин с мужем

Исполнительница даже после 15 лет брака хранит в отношениях страсть и романтику. Ирина решила устроить горячую фотосессию с любимым на пляже. Она предстала перед камерой, лежа на Виталии, в откровенном малиновом купальнике. Влюбленные нежно обнимались и искренне улыбались.

Даже на отдыхе Федишин всегда делает макияж, прически, чтобы для любимого выглядеть великолепно. Она каждый раз соблазняет его и никогда не оставляет без внимания.

"Наш медовый 15 год", – трогательно написала под фото Ирина.



Ирина Федишин с мужем в Болгарии / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин с мужем в Болгарии / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин с мужем в Болгарии / Фото с инстаграма певицы



Ирина Федишин с мужем в Болгарии / Фото с инстаграма певицы