Ирина Федишин очаровала фотографиями с мамой

Украинская певица из Львова Ирина Федишин трогательно поздравила маму с днем рождения. Она опубликовала серию фото, на которых осенним днем позировала вместе с самой родной.

Ирина Федишин принадлежит к тем звездам шоу-бизнеса, для которых семья превыше всего. В сети она часто публикует трогательные фотографии и делится яркими семейными моментами.

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Фото Ирины Федишин с мамой

Звездная мамочка и ее дочь сфотографировались во дворе загородного имения. Ирина Федишин предстала перед камерой в костюме мятного цвета, состоящем из топа и брюк. Такой look соединила с белой обувью на высокой подошве. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.

Мама певицы позировала в черных брюках, белой блузке и кожаной куртке. Белокурые волосы она также легко уложила, а на лице сделала безупречный макияж. В руках женщина держала большой букет цветов.



Ирина Федишин с мамой / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин с мамой / Фото из инстаграма певицы