Ирина Федишин очаровала фотографиями с мамой
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Украинская певица из Львова Ирина Федишин трогательно поздравила маму с днем рождения. Она опубликовала серию фото, на которых осенним днем позировала вместе с самой родной.
Ирина Федишин принадлежит к тем звездам шоу-бизнеса, для которых семья превыше всего. В сети она часто публикует трогательные фотографии и делится яркими семейными моментами.
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Фото Ирины Федишин с мамой
Звездная мамочка и ее дочь сфотографировались во дворе загородного имения. Ирина Федишин предстала перед камерой в костюме мятного цвета, состоящем из топа и брюк. Такой look соединила с белой обувью на высокой подошве. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.
Мама певицы позировала в черных брюках, белой блузке и кожаной куртке. Белокурые волосы она также легко уложила, а на лице сделала безупречный макияж. В руках женщина держала большой букет цветов.
Ирина Федишин с мамой / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин с мамой / Фото из инстаграма певицы
Текст публикации Ирины Федишин:
Моя мама! Моя Вселенная!
Как это важно, сполна чувствовать материнскую любовь! Потому что эта любовь делает меня счастливой и успешной в этой жизни! Я уже такая взрослая, но без вас никак! Без вашей поддержки, любящих слов, заботы, мудрых советов, без вашей любви! Вы меня вдохновляете, мотивируете, утешаете! Только вам я могу доверить свои самые сокровенные переживания! Благодарна Богу, что вы есть у меня! Прошу у него для Вас здоровья, радости, покоя, добра, любви и долгих лет жизни!
С днем Рождения, моя мамочка!