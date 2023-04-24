Ирина Федишин обратилась к погибшему брату в день его рождения: трогательное видео
Источник:Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин написала трогательное обращение к своему покойному брату Роману Климковичу, погибшему в бою под Бахмутом. 23 апреля военному должно было исполниться 34 года.
В память о брате певица написала пост и сделала видео с фотографиями брата. Раньше она со слезами на глазах рассказывала, что его тело до сих пор не смогли забрать с поля боя.
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Федишин трогательно поздравила покойного брата с днем рождения.
С днем рождения, мой братик! Тебе сегодня 34... Очень тебя люблю и очень по тебе скучаю! Не могу смириться! Ты наш ангел! Наш герой! Вечная тебе память! Царство небесное!,
– написала Ирина.
Артистка опубликовала видео, на котором ее брат вместе со своей ротой находился в 28 километрах от Бахмута и собирался идти в решающее сражение накануне гибели. На кадрах видно, что даже перед тяжелым сражением Роман оставался улыбающимся и оптимистично настроенным.
Федишин также сделала видео с фотографиями Романа под свою песню "Я живой".
Ирина Федишин показала видео с воспоминаниями о брате:
Брат Ирины Федишин погиб на войне: кратко
- В феврале в боях за Соледар погиб двоюродный брат Ирины Федишин Роман Климкович. В последний раз они виделись 25 января на ее сольном концерте в Трускавце. Певица обещала, что теперь все ее выступления будут в память о брате.
- В конце марта певица говорила, что тело Романа до сих пор не смогли унести с поля боя. Он погиб в окопе, где оцепление с трех сторон. Крайне щемяще то, что Ирина Федишин до сих пор не рассказала 83-летней бабушке, "что ее любимчик Ромчик погиб".
- Напомним, что певица последний раз виделась с Романом Климковичем, когда в январе его отпускали домой на 10 дней. Он успел навестить бабушку и зайти в гости к Федишину.