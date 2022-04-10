Ирина Федишин и Евгений Хмара выступили для военных на Львовщине: трогательные кадры
Певица Ирина Федишина и пианист Евгений Хмара побывали в нескольких населенных пунктах Львовщины, где спели для украинских военных. Артисты поддержали наших защитников в столь непростое время.
Ирина Федишин приобщается к различным волонтерским инициативам, а также вместе с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой выступает для переселенцев и военных.
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Ирина Федишин выступила для военных во Львовской области
Чтобы порадовать украинских воинов, артистка отправилась в небольшой тур по Львовской области, сообщает 24 канал. Она вместе с другом Евгением Хмарой посетила три населенных пункта. Под аккомпанемент синтезатора певица исполнила самые популярные песни. В зале подпевали, такое мероприятие позволило хотя бы на короткое время отвлечься от мыслей о войне.
Когда Ирина пела композицию "Украина", спустилась в зал, где вместе с военными развернула огромный сине-желтый флаг.
Ирина Федишин выступила во Львовской области: смотрите видео онлайн
Также артистка презентовала новый трек – "Розстріляна весна". Федишин поделилась, при создании этой песни, как никогда, испытывала Божье присутствие.
Ирина Федишин – "Розстріляна весна": смотрите видео онлайн
Ирина Федишин и Евгений Хмара выступили для военных / Фото Екатерины Гошко, 24 канал