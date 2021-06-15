Ирина Билык живет в роскошном коттеджном городке под Киевом, – СМИ

Журналисты выяснили, что украинская поп-дива Ирина Билык живет в роскошном коттеджном городке "Козырная карта" под Киевом. Стоимость дома там стартует от 7 миллионов гривен.

Звезды эстрады выбирают для жизни элитные загородные комплексы с надежной охраной, красивой территорией и всем, что может понадобиться для комфортного отдыха и покоя.

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Хотя артисты стараются скрыть свое жилье, журналистам удается не только узнать, где же живут знаменитости, но и показать общественности элитные особняки.

Имение Ирины Билык

Ирина Билык приобрела имение и приусадебный участок в поселке Березовка, который расположен в 15 километрах от Киева. Там есть коттеджный городок "Козырная карта", который состоит из 60 имений. Стоимость дома в этом элитном месте составляет от 7 миллионов гривен.

Поместье Ирины Билык напоминает американское низкое бунгало. Он одноэтажный, однако очень просторный. На крыше имеется более ста панелей солнечных батарей. Возле особняка видна работа ландшафтных дизайнеров: зеленые лужайки, декоративные березки и зона отдыха на свежем воздухе.



Дом Ирины Билык / Скриншот с видео



Дом Ирины Билык / Скриншот с видео

Соседями Ирины Билык является ее друг Гарик Кричевский, народный депутат Михаил Радуцкий, художница Евгения Гапчинская.