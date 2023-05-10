Ирина Билык посвятила трогательный пост своей маме: "Как чувствовала, что не переживет войны"

Украинская певица Ирина Билык показала архивное фото своей уже покойной мамы Анны Яковлевны. Артистка посвятила близкому человеку трогательный пост в соцсети.

Билык отметила, что 10 мая ее маме должно было исполниться 75 лет. Однако 3 года назад она умерла.

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Певица подчеркнула, что ее мама – Анна Яковлевна – имела свой фан-клуб и множество поклонников.

А еще она была самой страстной поклонницей моего творчества и всегда поддерживала меня… Она ушла преждевременно, будто чувствовала, что не переживет эту ужасную войну. Почивай с миром, моя красавица!

– написала Ирина Билык.

В комментариях много звезд выразили свои соболезнования. В частности, актриса Ольга Сумская отметила, что помнит Анну Яковлевну. "Где-то там они, может, и встретились с моей мамочкой… Светлая, хорошая память родным!" – добавила она.

Поклонники вспомнили, как мама Билык любила шутить и вкусно готовила.

Напомним, мама Ирины Билык умерла 22 мая 2020 года. Ей было 72 года. Певица не разглашала причину смерти, но пообещала посвятить ей чувственный трек.