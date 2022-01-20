Ирина Билык призналась, сколько пластических операций она делала на лице

Украинская певица Ирина Билык поделилась, что прибегала к пластическим операциям на лице. По словам артистки, она трижды ложилась под нож хирурга. Когда и для чего – узнавайте дальше.

Исполнительница поделилась своими секретами с Машей Ефросининой. Ирина не скрывает, что делала изменения в своей внешности и не жалеет об этом, хотя часто слышит упреки, что перестаралась с пластикой.

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Пластические операции Ирины Билык

Изменение формы глаз

На первую пластическую операцию звезда решилась после рождения первенца Глеба. До родов Билык была хедлайнером фестивалей, а после ее выступлениями начинали шоу. Для исполнительницы это было унизительно и подтолкнуло исправить внешность. Ирине часто говорили, что у нее грустные глаза.

"На одном выступлении в зале был Леонид Данилович Кучма. Тогда я была в красивом платье, с декольте. Он со всеми поздоровался, потом подошел ко мне, посмотрел в глаза и спросил: "Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза?". Тогда я подумала, что точно нужно что-то сделать, если уж и президент на это обращает внимание. И решила увеселить свое лицо", - вспомнила Билык.