Ирина Билык призналась, что подарила Дмитрию Коляденко в его юбилей
Источник:"Светская жизнь"
Украинская певица Ирина Билык сохранила дружеские отношения с Дмитрием Коляденко. Его день рождения звезды праздновали вместе. Билык подарила экс-возлюбленному роскошные духи и хрустальную вазу.
Известная исполнительница Ирина Билык пытается сохранить хорошие отношения со всеми бывшими мужчинами. Очень близкие и теплые отношения у нее сохранились с третьим фактическим мужем Дмитрием Коляденко.
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Подарок от Ирины Билык для Дмитрия Коляденко
Часто хореограф и певица отмечают праздники вместе. Недавно Дмитрий Коляденко праздновал юбилей – ему исполнилось 50 лет.
Танцовщик хотел устроить вечеринку вместе с двумя бывшими – Еленой Коляденко и Ириной Билык. Однако певица в этот день должна была выступить с концертом, потому встретилась с именинником позже.
Он встретил его с сыном и первой женой, а с любимой женой он встретился уже через две недели. Мы поздравляли его у меня дома. Я ему подарила роскошные духи и также вазу,
– поделилась Ирина Билык.
"Он просил: "Ира, можешь мне подарить вазу для цветов. Потому что цветы есть, а вазы нет. Подари такую хрустальную, как когда-то наши родители собирали во времена Советского Союза". То я уже нашла ему очень красивую вазу и он мне каждую неделю присылает фото с цветами", – добавила знаменитость.
Подарок Ирины Билык для Коляденко / Фото "Светской жизни"
Отношения Дмитрия Коляденко и Ирины Билык
- Неофициальный брак пары длился 3 года – с 2003 до 2006 года.
- Танцовщик ежегодно делал Ирине Билык признание, однако она так и не сказала заветного "да".
- Во время их романа Дмитрий Коляденко часто ревновал звезду. Поэтому их отношения распались.
- Несмотря на все, пара сохраняет теплые дружеские отношения, они поддерживают друг друга. Но возобновлять роман хореограф не планирует.
аДмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото из инстаграму Ирины Билык