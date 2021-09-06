Ирина Билык призналась, что подарила Дмитрию Коляденко в его юбилей

Украинская певица Ирина Билык сохранила дружеские отношения с Дмитрием Коляденко. Его день рождения звезды праздновали вместе. Билык подарила экс-возлюбленному роскошные духи и хрустальную вазу.

Известная исполнительница Ирина Билык пытается сохранить хорошие отношения со всеми бывшими мужчинами. Очень близкие и теплые отношения у нее сохранились с третьим фактическим мужем Дмитрием Коляденко.

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Подарок от Ирины Билык для Дмитрия Коляденко

Часто хореограф и певица отмечают праздники вместе. Недавно Дмитрий Коляденко праздновал юбилей – ему исполнилось 50 лет.

Танцовщик хотел устроить вечеринку вместе с двумя бывшими – Еленой Коляденко и Ириной Билык. Однако певица в этот день должна была выступить с концертом, потому встретилась с именинником позже.

Он встретил его с сыном и первой женой, а с любимой женой он встретился уже через две недели. Мы поздравляли его у меня дома. Я ему подарила роскошные духи и также вазу,

– поделилась Ирина Билык.

"Он просил: "Ира, можешь мне подарить вазу для цветов. Потому что цветы есть, а вазы нет. Подари такую ​​хрустальную, как когда-то наши родители собирали во времена Советского Союза". То я уже нашла ему очень красивую вазу и он мне каждую неделю присылает фото с цветами", – добавила знаменитость.



Подарок Ирины Билык для Коляденко / Фото "Светской жизни"

Отношения Дмитрия Коляденко и Ирины Билык

Неофициальный брак пары длился 3 года – с 2003 до 2006 года.

Танцовщик ежегодно делал Ирине Билык признание, однако она так и не сказала заветного "да".

Во время их романа Дмитрий Коляденко часто ревновал звезду. Поэтому их отношения распались.

Несмотря на все, пара сохраняет теплые дружеские отношения, они поддерживают друг друга. Но возобновлять роман хореограф не планирует.



аДмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото из инстаграму Ирины Билык