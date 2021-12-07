Ирина Билык показала, как выглядела в молодости: архивное фото звезды
Источник:инстаграм Ирины Билык
Певица Ирина Билык в День Вооруженных Сил Украины опубликовала архивную фотографию, на которой изображена в военной форме.
6 декабря вся страна отмечала День Вооруженных сил Украины. Звезды также присоединились к приветствиям украинских воинов, которые уже 8 лет защищают территорию нашей страны и дают отпор врагу на передовой.
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Ирина Билык в военной форме
По случаю особого дня Украины Ирина опубликовала фото, на котором позировала в военной форме. На фотографии Билык молодая, с темными волосами и стройной фигурой. Артистка мило улыбается, а позади нее маршируют солдаты.
Ирина подписала фото так: "С Днем ВСУ". А также попросила поклонников угадать, в каком году сделана эта фотография.
Ирина Билык в военной форме / Скриншот из инстаграм-сторис Ирины Билык
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