Копия своего отца: Ирина Билык показала, как подрос ее младший сын

Певица Ирина Билык впервые за полтора года показала своего младшего сына. Заметно, что мальчик за это время очень изменился и подрос. Поклонники отметили, что Табриз очень похож на своего отца, бывшего мужа Билык.

Певица впервые за длительное время опубликовала фотографию с мальчиком. Отметим, что Табризу уже 7 лет.

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Мальчик очень подрос, стал более мужественным и с каждым годом все больше становится похожим на отца – продюсера и фотографа Аслана Ахмадова.



Ирина Билык с сыном Табризом / Фото из ее инстаграммы

Певица в подписи к фото рассказала, что имеет спор с сыном по поводу прически, поэтому она поинтересовалась у фанатов, как лучше поступить. "Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую она хочет?" – спросила Билык.

В комментариях своим опытом поделился ведущий Слава Демин. Он отметил, что не запрещает сыну менять прическу. "Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", – написал Демин.

Напомним, что в 2014 году Ирина Билык вышла замуж за азербайджанского продюсера Аслана Ахмадова, проживающего в Москве. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз (от суррогатной матери). Но уже летом 2021 года супруги развелись.



Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото из соцсетей

Ранее Билык рассказывала, что в начале полномасштабного вторжения Аслан ее поддерживал. Впрочем, со временем бывший подставил артистку – вернулся в Россию и дал там концерт.