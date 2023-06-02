Ирина Билык через 27 лет перевыпустила свой трек "Я іду на війну": фанаты отозвались реакциями

Ирина Билык записала новую версию песни "Я іду на війну", написанную в 1996 году. Ее премьера прошла 2 июня. В комментариях отозвались фаны, слушающие трек еще детьми.

В команде Ирины Билык говорят, что песню "Я іду на війну" она перезаписала в новом звучании, отражающем современный дух и настроение Украины. Это сильное эмоциональное обращение ко всем украинцам.

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Ирина Билык перевыпустила трек "Я іду на війну", которому 27 лет

В новой версии "Я іду на війну" сочетаются душевные переживания и любовная драма, однако в современной интерпретации она о желании достичь скорой победы над российским агрессором.

Во время войны все же остается место и для любви. С одной стороны, слова песни жестокие и соответствуют настроению настоящего, но с другой стороны, война влюбленного человека со своей душой – это тоже больно и актуально. Любите друг друга даже тогда, когда нет сил и кажется, что все разрушено. Победа за нами! Война не будет вечна,

– прокомментировала Ирина Билык.

Ирина Билык – "Я іду на війну": смотрите видео онлайн

Некоторые считают, что первая версия "Я іду на війну" лучше, однако подавляющее большинство фанов в восторге от нового звучания трека, которому 27 лет:

"Ирочка умеет делать неожиданности. Спасибо за новую жизнь любимой песни! Верим в нашу победу";

"Иринка, спасибо! Как всегда в тему. Очень важна песня для нас";

"Помню свое детство, когда слушала эту песню и не думала, что теперь она будет так актуальна. Любовь и жизнь всегда главны для человечества. Мира всем и добра";

"Ирина, очень чувственно и ярко".

Кстати, недавно в сети активно обсуждали роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко и писали, что те созданные друг для друга и выглядят гармонично вместе. Певица даже интригующе отвечала на слухи, подчеркивая, что они "любят друг друга" и иногда завтракают вдвоем.