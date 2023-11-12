Билык перевела хит "Мы будем вместе", который посвятила Дикусару: как песня звучит на украинском

Ирина Билык с артистом Сергеем Мироненко сейчас выступает на благотворительных концертах в рамках тура "Украинская душа". Так, во время одного из концертов исполнительница спела свою популярную композицию "Мы будем вместе" на украинском.

Интересно, что этот трек еще 15 лет назад посвятила Дмитрию Дикусару, который сейчас воюет в рядах ВСУ. Поклонники в восторге от такой инициативы. Им понравилась украиноязычная версия песни. 24 Канал.

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Ирина Билык перевела "Мы будем вместе"

Расцветает ночь, звездное панно. И стихают шаги за моим окном. Веру в добро уже не остановить. Я ловлю твои желания каждый миг. Мы будем вместе, я знаю. Таких как я не бывает. Таких, как ты, не теряют. Мы будем вместе, я знаю,

– теперь звучит в песне.

Реакция сети

Украиноязычное исполнение трека очень одобрительно восприняли поклонники.

"Молодочка! Очень хорошо звучит на украинском языке! Ты талант";

"Лучше звучит на украинском. Это 100%";

"Как же классно. Я обожаю эту песню, но принципиально не слушала враждебный язык";

"Вау. Украинский наконец. Супер";

"Молодец, переведший на украинский";

"Очень красиво, молодец";

"Круто. Очень сильно и красиво".

Отношения Дмитрия Дикусара и Ирины Билык: что известно

История любви знаменитостей началась на шоу "Танцы со звездами". Тогда певица сменила партнера из-за заявления о сексуальных домогательствах. Громкий скандал заставил предыдущего танцовщика покинуть проект, а на его смену пришел Дмитрий Дикусар. Да, между Дмитрием и Ириной закрутились романтические отношения. Уже в 2007 году пара обменялась присягами в Рио-де-Жанейро.

Впрочем, через 3 года они разошлись.

"Просто у нас закончились отношения. Знаете, когда свеча сгорает, она сгорает. Была химия, была страсть, свежие эмоции. Потом все куда-то исчезло. Никто в этом не виноват. Вы должны сразу понимать, что нет плохих, хороших. Просто возможно , у этого романа была судьба именно такого периода", – отметил Дмитрий Дикусар.