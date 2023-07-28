Самое беспомощное чувство мужчины, – Иракли Макацария рассказал о партнерских родах с женой
Источник:"Слава +"
Иракли Макацария 2 июня впервые стал папой. Его жена Лиза Чичуа родила ему сына, которого супруги назвали Георгий. Молодой отец рассказал, что пережил партнерские роды. Он впервые признался, каковы были его впечатления от такого опыта.
Бизнесмен отметил, что всего роды продолжались около десяти часов. Он поделился, что первая встреча с малышом была для него очень эмоциональной. Мужчина даже расплакался от счастья. Поскольку, по словам бизнесмена, в такие моменты не думаешь о том, чтобы контролировать свои эмоции.
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Иракли Макацария о партнерских родах
Мужчина рассказал, что сначала жена не хотела, чтобы Иракли присутствовал на родах. Но все же пара решила вместе пройти через это.
Хочу сказать, что этот процесс – огромный стресс. Когда ты наблюдаешь, но ничем не можешь помочь своей любимой, и она проходит через эти боли. Это самое беспомощное чувство мужчины, когда ты ничего не можешь сделать. Этот стресс наполняется и в конце венчается подарком от Бога,
– поделился молодой отец.
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Украинские звезды, которые имели опыт партнерских родов
- Телеведущий Никита Добрынин переживал партнерские роды. Мужчина рассказал, что ему совсем не было страшно, поскольку они с Дашей Квитковой на все 100% были готовы к рождению ребенка. По его словам, супруги очень много читали и узнавали о родах.
- Популярный шоумен Анатолий Анатолич впервые присутствовал на родах своей жены только во время рождения третьего ребенка. Он впервые поддерживал жену во время родов и прошел с ней все – сложные, прекрасные, трудные, фантастические этапы. Многодетный отец признался, что поражен силой Юлии.
- Снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что ее партнерские роды с мужем-военным Евгением Стипанюком прошли хорошо. Мужчина приехал с фронта всего на 12 дней и сильно поддерживал Евгению. Как поделилась пара долго настраивались на партнерские роды и не пожалели о своем решении.
- Телеведущий Юрий Горбунов находился на партнерских родах вместе с Катей Осадчей. Он усердно готовился к этому ответственному моменту. Следовательно, ходил на специальные курсы, изучал, как именно должны проходить роды. Но Юрий объяснил, что теория и практика совершенно разные. После родов ведущий понял, что мужчины гораздо слабее женщин. И будь он на месте жены, вряд ли выдержал рождение ребенка.