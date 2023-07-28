Самое беспомощное чувство мужчины, – Иракли Макацария рассказал о партнерских родах с женой

Иракли Макацария 2 июня впервые стал папой. Его жена Лиза Чичуа родила ему сына, которого супруги назвали Георгий. Молодой отец рассказал, что пережил партнерские роды. Он впервые признался, каковы были его впечатления от такого опыта.

Бизнесмен отметил, что всего роды продолжались около десяти часов. Он поделился, что первая встреча с малышом была для него очень эмоциональной. Мужчина даже расплакался от счастья. Поскольку, по словам бизнесмена, в такие моменты не думаешь о том, чтобы контролировать свои эмоции.

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Иракли Макацария о партнерских родах

Мужчина рассказал, что сначала жена не хотела, чтобы Иракли присутствовал на родах. Но все же пара решила вместе пройти через это.

Хочу сказать, что этот процесс – огромный стресс. Когда ты наблюдаешь, но ничем не можешь помочь своей любимой, и она проходит через эти боли. Это самое беспомощное чувство мужчины, когда ты ничего не можешь сделать. Этот стресс наполняется и в конце венчается подарком от Бога,

– поделился молодой отец.

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