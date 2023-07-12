Иракли Макацария с молодой женой окрестил первенца: первые фото новорожденного сына

Звездные супруги окрестили малыша, который родился в начале июня. Иракли Макацария долго скрывал сына от публики и, наконец, показал первые фото. В этот день маленький Георгий получил много внимания.

Напомним, что мальчик родился 2 июня, а уже 12 июля совершилось его таинство крещения. Церемония прошла в церкви Кашвети, расположенной в центре Тбилиси.

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Ни 21-летняя Лиза Чичуа, ни 38-летний Иракли Макацария еще не успели опубликовать официальные фото с сыном. Однако гости, присутствовавшие на крещении малыша, охотно поделились праздничными кадрами в сети.



Иракли Макацария с женой и сыном / Скриншот с его инстаграм-сторис

На фото жена Иракли держала первенца на руках. И Лиза, и Георгий были одеты в белый наряд. Сам Макацария стоит рядом в белой рубашке и светлых брюках и нежно гладит сына по голове.

На кадрах не видно лица малыша – его прикрыли смайликами. Поэтому на кого похож первенец – пока тайна.

Иракли Макацария с женой окрестил сына / Фото из инстаграм-сторис Лизы

Напомним, что Иракли и Лиза тщательно скрывали, что ждут рождения ребенка. О беременности жены бизнесмен сообщил только в мае, хотя сплетни начали распространяться еще в феврале, когда в избраннице Макацария заметили животик.

Супруги стали родителями 2 июня. У пары родился сын, которого они назвали Георгием. Тогда Иракли опубликовал фото, как его родные праздновали перед роддомом.

Добавим, что Иракли Макацария женился 23 июля 2022 года. Влюбленные сыграли пышную грузинскую свадьбу. Лиза Чичуа на 17 лет младше любимого.