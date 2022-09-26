У нас с Арсеном нет бизнеса – почему Тоня Матвиенко уехала в Великобританию и где живет там

Певица Тоня Матвиенко сейчас с младшей дочерью живет в Великобритании. Артистка со слезами на глазах вспоминает дом, поскольку очень скучает по родным. Но за границей она остается не просто так.

В первые дни войны Тоня Матвиенко уехала на Запад Украины, а затем отправилась за границу. Артистка жила в Португалии, Германии, а сейчас остановилась в Великобритании. В интервью 24 канал она рассказала, почему выбрала именно эту страну.

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Где Тоня Матвиенко живет в Великобритании

В Великобритании Тоня остановилась, потому что немного знает английский и решила, что там ей будет легче. Артистка с дочерью живут в селе у спонсора – лица, готового помочь украинцам и предоставить жилье как минимум на 6 месяцев или на более длительный срок.

На что Тоня живет в Британии

24 февраля украинский шоу-бизнес "умер", артисты остались без работы. За границей Тони Матвиенко предлагали быть уборщицей, однако она отказалась, потому что имеет аллергию. В Великобритании певица живет за деньги, получаемые в качестве помощи от страны. Признается, что заработка совсем нет.

Работы нет, нужно есть, оплачивать коммунальные услуги, просто выживать. Потому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь. Не знаю, как бы мы выживали. Если бы муж был на какой-то государственной службе, имел бизнес, то другое дело. У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клип. Как будет дальше – не знаю,

– поделилась Тоня.

Интервью с Тоней Матвиенко в видеоформате: смотрите видео онлайн