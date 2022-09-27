Поняли это слишком поздно, – как Тоня Матвиенко относится к экс-гастролерам
Многие артисты, которые после 2014 года продолжили гастролировать в россии, изменили свое мнение относительно страны-агрессорки, когда 24 февраля она ворвалась в Украину. Тоня Матвиенко откровенно призналась, что думает о таких коллегах.
К сожалению, некоторые украинские артисты поняли, что война означает только 24 февраля. До этого они жили и работали в россии, зарабатывали там деньги, не задумывались о том, что еще в 2014 году началась серьезная борьба со страной-агрессорой и эскалация – это только вопрос времени.
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Тоня Матвиенко об экс-гастролерах
Тоня и его семья всегда показывали патриотические настроения. Артистка, ее мама Нина Матвиенко и муж Арсен Мирзоян пропагандировали украинское, писали украиноязычные песни и стремились развивать нашу культуру, призывали к этому коллег.Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте в рамках проекта "Интервью24".
Певица призналась, что поддерживает решение артистов занять активную проукраинскую позицию и отказаться от сотрудничества со страной-агрессорой.
Горжусь, что многие начали разговаривать на украинском языке. Жаль, что они поняли это слишком поздно. Но украинский народ получил огромный шанс. Наконец-то мы стали единственной, могучей страной, которую все знают и о которой говорят. В Британии говорят, что у нас очень большое сердце и большой дух,
– сказала Тоня.
Интервью с Тоней Матвиенко в видеоформате: смотрите видео онлайн