Эд расспрашивал об Украине, о войне, – Тарас Тополя о знакомстве с Эдом Шираном

26 августа украинская группа "Антитела" выступила в Варшаве на концерте Эда Ширана. Тарас Тополя откровенно рассказал, о чем разговаривали с мировой звездой за кулисами.

Деталями этого выступления Тарас поделился в интервью 24 каналу. Также лидер "Антител" признался, почему это событие было важным не только для коллектива, но и для всей Украины.

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Тарас Тополя о знакомстве и выступлении с Эдом Шираном

"Антитела" впервые за более 6 месяцев выступали перед огромной аудиторией людей. На концерт Эда Ширана в Варшаве пришло более 80 тысяч поклонников. Они собрались на стадионе. "Антитела" встретили овациями. Тополя не скрывает, что тогда испытывал кураж, адреналин, восторг, радость.

"Когда "Антитела" подняли украинский флаг, зрители вообще разразились криком. Это очень крутая история. Не скажу, что это событие, которое своей масштабностью изменило жизнь группы "Антитела", но это точно незаурядное событие на нашем творческом пути и для Украины", – признался Тополя.

Произошедшее на стадионе – это больше не музыкальное выступление, а акт поддержки Украины. Мировая звезда номер один поддерживает Украину, говорит об этом вслух, позволяет поднять у себя на выступлении украинский флаг. Это значит, что Украина и наш народ все делают правильно,

– подытожил артист.

В тот день музыкантам "Антител" удалось пообщаться с Эдом Шираном. Они имели общий саундчек, несколько раз спели 2step между репетициями. Эд расспрашивал об Украине, войне. Несколько раз спрашивал, как долго это будет продолжаться и какие перспективы. Его действительно интересует и болит все, что происходит у нас. Эд Ширан познакомил со своими близкими друзьями. Затем, после концерта, сначала after party была гримерная, потом в другом месте.

Мы много разговаривали и с ними, и с его друзьями. Пригласили их на Украину. Они пообещали, что обязательно приедут, как только будет случай, когда ситуация будет безопаснее, чтобы не подвергать опасности команду Эда Ширана,

– поделился Тарас.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн