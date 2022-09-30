Это тяжело, – как команда Светланы Тарабаровой выживает во время войны

Война в Украине повлияла на все сферы жизни. Артисты остались без работы. Светлана Тарабарова откровенно рассказала, как сейчас выживают члены ее команды, с которыми до войны работала над творчеством.

Из-за войны люди вынуждены менять профессии, чтобы преодолеть безденежье. Светлана Тарабарова в интервью 24 каналу откровенно рассказала о собственных финансовых проблемах и о том, как сейчас живет ее команда.

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Светлана Тарабарова о жизни команды во время войны

Артистка призналась, что "армия вынужденных таксистов" получила несколько человек из ее команды. Девушки-танцовщицы, работавшие со Светланой на концертах, сейчас преподают танцы. Гитарист профессионально занялся ютуб-продвижением. В то же время, коллеги Тарабаровой продолжают работать вместе с ней, "воюют" на музыкальном фронте и уже посетили с концертами много воинских частей.

Это тяжело, но искренне надеюсь, что очень скоро все изменится, и я смогу собрать команду в том же составе.

– поделилась Светлана.

Певица не скрывает, что сейчас нет заработка. Она вынуждена продать дом, который покупала в кредит, поскольку сейчас нет денег, чтобы платить долги. Светлана верит, что в скором времени Украина победит и все смогут вернуться к любимой работе. Но пока весь шоу-бизнес стоит на паузе, артисты выступают только на благотворительных концертах, чтобы помочь ВСУ приблизить победу.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн

Напомним, что недавно Светлана Тарабарова впервые рассказала о финансовых проблемах в семье. Исполнительница вернулась в частный дом под Киевом, но совсем скоро будет вынуждена покинуть его навсегда. Из-за потери заработка Светлана и ее муж не могут платить кредит, поэтому должны продать жилье, о котором давно мечтали.