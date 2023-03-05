На волоске от смерти, – Коля Серга вспомнил опасные моменты во время поездок на фронт

Украинский певец Коля Серга, с началом полномасштабной войны ушедший в ряды ВСУ, теперь участвует в "Культурном десанте" и ездит с концертами на передовую. Он признается, что часто бывают опасные моменты, когда понимаешь, что жизнь висит на волоске.

В эксклюзивном интервью 24 Канала артист рассказал, что историй с фронта очень много. Он говорит, что в будущем будет рассказывать детям о примерах героизма и порядочности, а также о бесчеловечности со стороны врага.

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Опасные моменты во время поездок на фронт

Коля Серга говорит, что они неоднократно подвергались обстрелам, когда приезжали с концертами на позиции. Ведь команда работает по всей линии фронта.

В частности, он вспомнил истории, когда "жизнь висела на волоске":

Когда выступали перед артиллеристами, прямо на позиции нас стали обстреливать градами.

Когда работали с художниками со "Стенами культуры" в Волчанске и когда ездили в спецподразделение на южном направлении, попадали под минометный обстрел.

В Донецкой области во время одной из поездок ночевали на объекте, который обстреляли с С-300.

В такие моменты каждый раз чувствуешь, что ты на волоске от смерти. И если мы выжили, значит, мы еще не выполнили свою задачу. Значит, Бог нас бережет для чего-то важного и мы это обязательно выполним,

– считает Серга.

Коля Серга решил стать снайпером и несколько месяцев проходил обучение. Впоследствии он перешел в "Культурном десанте". В настоящее время артист поддерживает военных на фронте своей музыкой. Однако учения на снайпера не забросил, хочет быть готовым, если придется взять оружие в руки.

Он добавил, что последние недели находился в зоне боевых действий в Донецкой области.

"Я являюсь военнослужащим 59-й бригады. Поэтому постоянное место пребывания – это непосредственно Донетчина. Иногда приезжаю в Киев в командировку – это студийная работа или совещания в Министерстве Культуры", – сказал певец.

Артист также рассказал, что будет делать после победы. Он признается, что не представлял этот день, хочет его просто прожить без ожиданий. Но добавляет, что будет плакать, потому что в этот день уже можно.

К слову, Коля Серга также рассказал о своем отношении к мобилизации в Украине. По его мнению, каждый украинец должен уйти в военкомат, чтобы отметиться там. Однако он подчеркнул, что не всех отправляют сразу на фронт. Больше деталей – читайте в статье.