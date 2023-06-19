Jerry Heil назвала дуэты, ставшие для нее самыми знаковыми в этом году: "Мы так сроднились"

Украинская певица Jerry Heil призналась, что песня Bronia с поляком Ochman в этом году была для нее важна. Кроме того, звезда сказала, какой дуэт стал для нее самым знаковым.

Об этом Jerry Heil сказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Отметим, что артистка недавно выпустила совместную с поляком песню Bronia, которая звучит на двух языках.

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Самые знакомые дуэты для Jerry Heil

Артистка выделила общие хиты с реперкой Алиона-Алиона.

Одним из самых знаменитых является дуэт из Alyona-Alyona, разумеется. Мы вместе совершили много песен. И мы так сроднились за это время и музыкально, и просто как люди,

– сказала Яна.



Jerry Heil и Alyona-Alyona / Фото из инстаграммы певицы

Jerry Heil также заявила, что дуэт из Ochman стал для нее одним из важнейших в этом году, ведь она хотела показать культурная связь между Украиной и Польшей.

Я хотела отдать ему какую-нибудь дань. Ведь был инцидент, когда Кристиану Охману поставили ноль баллов от Украины на Евровидение-2023. Мне хотелось показать, что Украина его все еще очень любит,

– заявила певица.

По ее словам, у артистов схожий бекграунд – они занимались академическим вокалом. "Нам было комфортно находиться вместе на одной сцене – никто ни на кого не давит, мы в неком балансе", – сказала Яна о дуэте из Jerry Heil.

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Она добавила, что дальше планирует делать разные коллаборации: "Я такой человек, что вроде и хочу цифр, количество, но во мне еще есть тот музыкант, который хочет делать музыку".

К слову, это не первый дуэт Jerry Heil с польским исполнителем. В конце прошлого года артистка вместе с Alyona Alyona записала песню с рэпером Trill Pem из Польши.