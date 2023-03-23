Эмеральд призналась, как познакомилась с мужем: "Служили в разных городах, но судьба свела"

Снайперша Евгения Эмеральд, которую называют Жанной д'Арк, со своим мужем познакомилась, когда была на войне. Пара сыграла свадьбу на передовой, а теперь женщина в декрете.

В эксклюзивном интервью 24 Канала Евгения призналась, каким было ее знакомство с мужем и почему свадьба была на передовой. Женщина уверяет, что ей удалось встретить свою любовь во время войны.

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Она считает, что война – это не только о смерти, но и о жизни. "Несмотря на то, что в нашей стране идет война, мы должны продолжать жить жизнь, не бояться беременеть, рожать, мечтать, строить планы на будущее", – объясняет военная.

Как Евгения познакомилась с мужем

Женщина рассказывает, что с мужем Евгением они познакомились дистанционно, ведь служили в разных подразделениях и в разных городах, но их свела судьба.

Где-то в мае я на 2 дня поехала в Ивано-Франковск, потому что там были похороны собратья. После похорон у нас был выходной, я решила немного привести себя в порядок, нашла там салон красоты. Недалеко встретила знакомую из Киева. Она ко мне подошла, говорит: "Женочка, что ты теперь будешь делать? Тебе до войны было трудно выйти замуж, а теперь ты вообще не выйдешь и одинокой до конца жизни останешься",

– рассказывает Эмеральд.

Женщине от этих слов только смешно стало. Соседка сказала это до того, что Евгения была очень сильна, еще и снайперша, военная, и многие мужчины этого боялись.

"Обычно мужчины боятся сильных женщин. Я знала, что мой муж увидит, поймет, что надо брать, и ничего не побоится. Вот именно этим покорил меня мой будущий муж. Он был очень уверен, сразу понял: "Все, надо забирать", – вспомнила военная.

Почему поженились на передовой

Женилась пара в прифронтовой зоне.

Для меня было важно, чтобы моя свадьба была какой-то необычной, чтобы запомнилась на всю жизнь. Скажу, что у меня была максимально необычная свадьба, запомнится не только мне, но и многим поколениям,

– говорит Эмеральд.

Добавим, что муж Евгении сейчас продолжает службу, хотя не все рассказывает жене. Сейчас он или в Бахмуте, или в Харьковской области, ездит по разным городам, потому что он – стрелок-пулеметчик, а еще занимается разведкой.

"Так, как было у нас в подразделении. Я была снайпером, но имела выезды с автоматом, и разведку, и охрану каких-либо объектов. У нас универсальные солдаты", – добавила она.

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