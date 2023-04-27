Украинцы – как семья, – Alika из Эстонии о Евровидении, родных в Киеве и TVORCHI

Уже в это воскресенье в Ливерпуле начнутся репетиции участников крупнейшего в мире песенного конкурса Евровидения-2023. В частности, активно к выступлению готовится Alika из Эстонии, получившая право представлять свою страну после победы в национальном отборе в феврале этого года.

Alika (или Алика Милова) из эстонского города Нарва после победы в талант-шоу получила не только популярность, но и контракт с лейблом Universal Music Group. В этом году 20-летняя исполнительница решила сразиться за право представить свою страну на Евровидении в Нацотборе Eesti Laul, в котором одержала победу. Теперь она с командой готовится отправляться в Ливерпуль.

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24 Канал продолжает спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию", в рамках которого мы знакомим вас с участниками нынешнего Евровидения, которое вместо Украины принимает Соединенное Королевство. Далее предлагаем вам узнать больше об Алике Миловой – ее песне, номере, мнении относительно представителей нашей страны и любви к песням группы Океан Эльзы.

Простой, но чувственный номер: чем будет удивляться Алика в Ливерпуле

Как идет подготовка к Евровидению?

Все идет очень хорошо. После того как я победила на Eesti Laul и получила право представить Эстонию на Евровидении, я думала, что времени до конкурса еще много – еще целых 3 месяца. Поэтому сначала готовиться было не сложно.

Однако вскоре команда Евровидения просила у нашей команды прислать им все пожелания к выступлению и наше видение номера. Мы уже это сделали. Сейчас мы работаем над образом и разными деталями, а в общем, все идет хорошо.

В Ливерпуле мы увидим что-нибудь отличное от того, что было на финале Нацотбора? Или все же концепция выступления будет сохранена?

Конечно, будет несколько отличное, потому что сцена будет значительно больше, чем была на Нацотборе. Соответственно, у нас больше возможностей, которые мы можем использовать. Однако мы будем придерживаться той же идеи, которая уже есть и того, что мы демонстрировали здесь, в Эстонии.

Мы хотим простое, но в то же время чувственное выступление. Конечно, фортепиано улетело в Ливерпуль и оно будет на сцене.

Alika – Bridges: смотрите видео выступа онлайн

Почему вы решили участвовать в Eesti Laul? Что тебя вдохновило на это?

В один момент я поняла, что хочу этого. Я подумала себе: "Я ведь молодая женщина, почему бы нет? Почему бы не попробовать себя". Тем более у меня была прекрасная возможность работать с Ваутером Гарди (именно он является соавтором песни Arcade – 24 Канал). После этого я поняла, что песня Bridges, которую мы создали, должна звучать на Евровидении, потому что она особенная для меня. И мне очень приятно, что людям эта песня по душе.

Букмекеры не сомневались в том, что ты победишь в Нацотборе. Придавало ли это тебе тогда уверенности, или наоборот больше оказывало давление?

Из 10 финалистов национального отбора, шансы Алики на победу букмекеры оценивали более чем в 50%.

Такие прогнозы делали меня несколько увереннее, но есть два пути понимания этого. С одной стороны, такая вера со стороны букмекеров – это прекрасно, это дает уверенность. Однако, с другой стороны, ты понимаешь, что это большая ответственность и тебе нужно оправдать все ожидания.

Если мы говорим о букмекерах, то их прогнозы строятся на мнениях людей, которые поддерживали меня и верили в мою победу и в мае, в частности.

Мы часто врем сами себе, – Алика о своей песне и Дункане Лоуренсе

Можешь ли ты рассказать больше о своей конкурсной песне? Какова ее главная ссылка?

Эта песня особенная для меня, но она может быть такой же для любого на этой планете, что мне очень нравится. Эта песня о потере себя во лжи, ведь все мы часто друг другу врут, это природа у нас такая и с этим ничего не сделаешь. Однако мы забываем, что часто мы лжем самим себе и это определяющее. Многие люди теряют себя и пытаются найти новый путь быть счастливым снова и "ты найдешь новый путь, чтобы начать все сначала" ( цитата из песни – 24 Канал ).

Alika – Bridges: смотрите онлайн клип

Насколько я знаю, авторами песни Bridges являются авторы песни Arcade, с которой Дункан Лоуренс победил в 2019 году. И сам Дункан очень положительно отозвался о твоей песне. Виделись ли вы лично и имели ли вы возможность поговорить об этой песне?

К сожалению, нет, поскольку он был в странах Балтии, но не был в Эстонии. Он был в 4 часах езды от нас, однако в это время у нас была репетиция для Eesti Laul и поэтому я не смогла поехать в Латвию или Литву, чтобы увидеться с ним лично.

Но я была очень удивлена и счастлива, когда увидела сообщение от него. Он удосужился написать мне несколько добрых слов и заверить, что все точно будет хорошо. Он написал мне за день до финала отбора, и это было то, что нужно.

Реакция победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса на песню Bridges: смотрите видео

Я верю, что когда-нибудь у нас будет возможность увидеться с ним лично.

Жду выступление в Ливерпуле, – Алика о конкурентах

Слышала ли ты песни от других стран, которые в этом году будут звучать в Ливерпуле?

Да, большинство, но пока не все. Мне очень нравится заявка Финляндии. Это наши соседи, они крутые и в этом году очень хорошую заявку. Также Испания мне очень нравится – это крутая песня, отличающаяся от других испанских песен, которые были в прошлые годы.

А как насчет песни Heart of Steel, которая будет представлять Украину? Слышала ли ты ее? Что можешь сказать о ней?

Конечно, я слышала ее, ведь это первая песня Евровидения этого года. Мне очень нравится трек, он очень отличается от предыдущих. Это мне больше нравится в украинских заявках – каждый год Украину представляют разные жанры песни, это очень круто.

В этом году это особая песня и особое выступление. Я жду его в Ливерпуле.

Пока что Эстония побеждала на конкурсе только раз. Ты готова исправить это? Какова бы твоя реакция, если бы ты победила?

Ой, это было бы незабываемо и невероятно. Это был бы фейерверк в душе. Каждый год, когда я смотрю на реакции победителей конкурса, я начинаю плакать. Победа в этом конкурсе – очень важна, особенно, когда ты с детства являешься его фанатом.

Я не сдамся без боя – о выступлении на концерте в поддержку Украины

В прошлом году ты выступала на большом концерте в поддержку Украины и исполнила песню "Океана Эльзы" - "Я не сдамся без боя". Почему именно он?

Потому что, когда я была ребенком, я слушала песни этой группы. Мама когда-то купила мне диск с их песнями. "Без боя" – очень сильная песня и сейчас, пожалуй, она еще более мощная, чем когда-либо.

Alika – "Я не сдамся без боя": смотрите видео выступления онлайн

Трудно было выбирать, потому что я знаю многие украинские песни. Среди вариантов были "Барабанщики", которую я очень люблю. Однако остановилась именно на этой песне, потому что именно она дает совершенно ясное понимание того, что я чувствую и что чувствуют украинцы.

На сколько я знаю, у тебя есть родственники в Украине и ты бывала в Киеве.

У меня много родственников на Украине и не только в Киеве. Это родственники моей бабушки.

Я была в Киеве до пандемии коронавируса. Кажется, что так давно это было. Помню, что хотела снова уехать, но из-за пандемии все было закрыто и не было возможности уехать. Теперь я тоже не могу. Это огорчает.

Я люблю Киев, я люблю Украину. Моя семья всегда поддерживает меня.

Они сейчас все в безопасности?

Да, они в Киеве. Работают и остаются сильными.

Люблю вас, – обращение Алики к украинцам

Что бы ты хотела сейчас сказать украинцам?

Трудно подобрать нужные слова. Но что бы я хотела сказать – самое важное, что я увидела, это, наверное, то, что все украинцы словно семья. Это отлично. Вы все сильны и поддерживаете друг друга, не забываете об этом.

Желаю вам продолжать эту поддержку, много любви и возможности наслаждаться каждым моментом вашей жизни и обрести свое счастье. Будьте сильны, люблю вас! Я верю, что скоро приеду в Украину, мирную Украину.