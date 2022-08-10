Песня – это оружие, – интервью с NAVKA о приспособленцах, культурной оккупации и любимом в ВСУ

Певица NAVKA несколько лет назад покорила украинскую сцену песней "Татанці", а теперь зажигает Европу с благотворительными концертами. Читайте эксклюзивный разговор о культурной оккупации, муже-защитнике и концертах в Европе.

Автор хита "Татанцы", участница "Х-Фактора" и певица NAVKA несла украинское в мир задолго до полномасштабного вторжения. Поэтому ей особенно болит тема чего-либо российского в нынешнем инфопространстве Украины, о чем она рассказала эксклюзивно 24 каналу .

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Как на NAVKA повлияло участие в "Х-факторе"? Что понимают о войне ее сыновья и как они будут учиться в современных реалиях? Почему певица продолжает бороться против лишь кажущейся незаметной культурной оккупации? Обо всем этом читайте дальше.

Проект "Украина в песнях" – 13 клипов за 13 недель

Проект "Украина в песнях" вы запустили задолго до полномасштабной войны, когда продвижение всего украинского стало трендом. Расскажите, как возникла идея такого проекта и каковы его особенности?

Я придумала проект "Украина в песнях", когда было уже 3 месяца карантина. После болезни я очень долго не могла прийти в себя и на самом деле я сама себе придумала спасательный круг, потому что понимала, если сидеть дома и ничего не делать – это будет очень плохо. Потому придумала и решила реализовать то, во что влюблена.

Эти 13 украинских народных песен стояли у меня в полочке целых три года. Когда я озвучивала своим самым родным и самым близким по творчеству людям идею этого проекта, все были в восторге, говорили, что обязательно это нужно реализовать. Хотя идея "13 профессиональных клипов за 13 недель" в разных уголках Украины казалось будто чем-то совсем нереальным! Затем круг людей, с которыми я поделилась идеей, стал увеличиваться. Тогда начали появляться советы типа: "Почему украинские народные песни? Это не очень интересно", "Почему вышиванки? Этот тренд прошел уже после Майдана". Но я просто решила делать то, что я люблю, и мне было безразлично на тренды или антитренды.



NAVKA / Фото пресс-службы

Как видим, после моего проекта очень многие артисты стали перепевать украинские народные песни и вышиванки стали, вдруг, тоже снова популярными. "Украина в песнях" еще раз подтвердила мне, что нужно делать то, чем ты живешь, то – во что ты веришь, то – во что ты влюблен! И тогда и другие люди почувствуют тебя, и им передастся твоя любовь, и ты их сможешь увлечь своим творчеством. Никогда не нужно калькировать то, что делают другие.

Также я бешеный любитель путешествовать. Если просматривать мои предыдущие клипы – они все сняты за границей. Я таким образом решила совмещать желание творить, снимать клипы и путешествия. Когда начался карантин, я тоже поняла, что хочу путешествовать. И, конечно, логично было путешествовать по своей стране. У нас люди привыкли, что куда-то нужно поехать и сделать какое-нибудь открытие в других странах мира, но Украину оставить таким образом для себя закрытой. Я решила сама для себя открыть самые красивые места Украины, в которые из года в год планировала уехать. Поэтому Украина в песнях – это не только сохранение культурного наследия, но и туристический проект, который открывает Украину, привлекает людей и может показать ее миру.

Это же мой фронт, – творчество во время войны

Многие из-за войны потеряли вдохновение и не могут писать новые песни. Удается ли вам продолжать работать над творчеством и творить что-нибудь новое?

Первые несколько недель мне вообще было не до песен и ничего в голове не появлялось – я нырнула в волонтерство "с головой". Как-то в один день несколько человек меня спросило, почему я не пишу новых песен, потому что это тоже важно, что это мой фронт. У меня, казалось, вообще не было вдохновения. Но как только я села за фортепиано – сразу родилась песня "Это мой дом", буквально через несколько минут. Но я ее еще не уронила.

Я сейчас занимаюсь более активно концертной деятельностью, благотворителями, потому что есть очень много запросов. Я как присоединяюсь к инициативам разных волонтеров, так и сама их прошу присоединиться к моим инициативам. Таким образом, я сейчас максимально полезна для воинов, стараюсь помочь обеспечить их медицински, технически и всевозможной амуницией.

По поводу написания песен, больше всего мое вдохновение (а я написала около 15 военных песен) было в 2014 – 2015 годах, когда началась война. Для меня все началось тогда. Я очень многое писала. Сейчас я поставила написание песен на паузу, но понимаю, что еще месяц – два и меня начнет эмоционально возвращать в направлении творчества, потому что есть начатый проект "Украина в песнях 2", есть мои авторские лирические песни, которые в работе. Я подозреваю, что чтобы отдохнуть от очень насыщенных благотворительных концертов, очень насыщенного концертного графика, я буду искать этот отдых в песнях, в новых альбомах.

Участие NAVKA в "Х-Факторе": "В жизни нет ничего лишнего"

Как на Ваше творческое развитие повлиял Х-Фактор? Было ли это определенным толчком, или наоборот, чем-то лишним?

"Х-Фактор" – это был интересный опыт, я счастлива, что смогла спеть свою песню "Татанцы", которая к тому моменту уже была успешной, но проект позволил мне расширить свою аудиторию еще больше. Иногда слышу от людей, что многие услышали обо мне из-за "Х-Фактора". Тем более, я понимаю, что песня – это оружие. "Х-Фактор" помог мое оружие еще больше закалить и заточить. Я считаю, что в нашей жизни нет ничего лишнего, все наши успехи и неудачи – это школа, это все уроки. Даже если есть трудный период в жизни, то просто его нужно воспринимать как урок. А за уроки, за опыт нужно платить.

NAVKA и ее коллекция вышиванок

Как вы рассказывали в одном из интервью, в вашем тревожном чемодане были все вышиванки. Расскажите, как удалось собрать такую ​​обширную коллекцию и почему вы решили взять с собой именно такую ​​одежду?

Да, у меня в большом тревожном чемодане (а был и маленький, и большой) была составлена ​​моя дорогая техника из студии и коллекция вышиванок. Еще 20 лет назад я поняла, что у меня три слабинки: фортепиано, эмоции и вышиванки. Мне их постоянно хочется покупать. Когда-то раньше я начинала свою покупку с давних вышиванок. На всех ярмарках, где продавались такие обычные новые вышиванки, которые покупали все люди, меня почему-то тянуло к древним. У меня есть небольшая коллекция старинных вышиванок, есть купленные, есть вышиванки от моей бабушки и мамы.

Я в вышиванках вижу какую-то большую энергию. Это бесценное наследие, которое нам передали наши предки. Последние годы я вообще не вспомню, чтобы я покупала себе какие-нибудь обыденные вещи. Вышиванки – это мой и casual стиль, я хожу в вышиванках на студию, повсюду.

У меня есть большая коллекция вышиванок и пафосных, и простеньких, которые не сразу и различишь, что это вышиванка. Например, когда она вышита белым по белому. Конечно, это мой основной ценнейший гардероб. В момент сбора коллекции я не думала о стоимости коллекции – просто знала, что это для меня ценно, но если подсчитать стоимость, это дорогая одежда (ручные вышивки или дизайнерские).



NAVKA / Фото прессслужбы

Еще до проекта "Украина в песнях" я интегрировала в свои клипы этнодетальки: герданы, какие-то аутентичные украшения из бисера… А после проекта, снимая клипы уже на свои авторские песни, я продолжила историю с вышиванками от украинских дизайнеров. Я рисовала, что я хочу, а мастера уже создавали, добавляя еще и своего творчества. Потому, пожалуй, меня и называют "посолькой украинской национальной одежды". Дальнейшего своего творчества без вышиванок и этноодежды не представляю.

Поддержка военных и важный тур по Европе

Еще в 2015 году вы ездили с концертами в зону АТО. Как вы поддерживаете военных сейчас?

В 2015-2016 годах я ездила с концертами в АТО. Сейчас большинство ребят, с которыми мы познакомились тогда, являются командирами подразделений или воинских частей. Поэтому я поддерживаю их очень конкретно. У них есть запросы и я делаю все возможное, чтобы все эти запросы закрыть. Часто средства после концертов идут на общественные организации, которым я, конечно, доверяю. Иногда я прошу поддержать меня и помочь какому-либо из моих запросов. Иногда, собираю на конкретные нужды, продавая вышиванки, этноубранство. Также у меня есть Patreon, средства из которого идут так же на закупку автомобилей, шин или другой нужной амуниции. Средства по монетизации моего YouTube также идут на нужды нашей армии. По сути, никому из нас эти средства пока не нужны для каких-то особых или даже банальных потребностей из "прошлой жизни".

Сейчас вы находитесь в туре по странам Европы, хотелось бы поподробнее услышать о них. Какая там атмосфера, возможно, есть какие-нибудь памятные истории?

Да, я сейчас нахожусь в туре по Европе. Конечно, рамки расширились за пределы Европы. Вот сейчас, например, я вернулась из Израиля. Этот тур состоит как из сольных концертов, так и участия в фестивалях, ярмарках, митингах.

Среди ужаса войны есть кое-что, что дает вдохновение жить, бороться и безусловно верить в нашу победу над оккупантской террористической россией. Это – Люди! Я в восторге от общин, которые настолько собрались в один крепкий кулак и просто очень мощно "валят". Смотря на такой тыл, понимаешь, что нашу нацию не победить, не уничтожить! И это я уже молчу о цвете нашей нации – бесстрашных, принципиальных, свободолюбивых воинов!



NAVKA / Фото пресс-службы

Из самых памятных историй есть одна, самая свежая, которая в принципе еще не закончилась. Я прилетела в Израиль на благотворительный фестиваль, как приглашенный артист. Но мой чемодан с огромным количеством вышиванок по дороге потерялся (этноубранство, в том числе дизайнерское, множество украшений из разных уголков Украины, даже из временно оккупированных, вышиванки ручной работы). Кроме того, что для меня и эта ярмарка сорвалась, то сорвалась еще и грядущая ярмарка в Мангайме (30 июля). План был такой, что за эти два мероприятия я должна была подбирать на реанимобиль для батареи моего любимого. Очень жаль, что месячный труд большого количества людей пошел насмарку.

Но после возвращения я получила смс, что израильская община хочет приобщиться к покупке реанимобиля. Такое же предложение раньше прозвучало от украинцев Штутгарта. Хотя я просто интересовалась, где они покупают автомобили для медиков, за какую стоимость… А в результате ты видишь протянутую руку помощи. Как это может не вдохновлять? Это время невероятно крутых людей!

Есть, конечно, истории и более отрицательные. Есть категории "украинцев", выехавших за границу, которые все эти годы звали россию, презирали все украинское… В результате они сейчас пользуются благами украинского паспорта, но им все все виноваты: воины их должны защищать, волонтеры должны вывезти их из Украины, за границей волонтеры должны обеспечивать их всем. Только они единственные ничего не должны делать, потому что мы жертвы: Сделайте что-то за нас. И не что-то, а все". Но на такие истории я стараюсь не концентрироваться, потому что это демотивирует. Я стараюсь себя окружать мудрыми, смелыми, умными, трудолюбивыми людьми с большим сердцем! Таких Людей очень много!

На мне отразилось негативно, – о выезде в Германию

Вы уехали в Германию еще в конце марта. Говорят, что быть за границей тяжелее, чем в Украине. Почему приняли такое решение и как себя чувствуете не на родной земле?

Да, вообще принятие решения, которое было у меня очень спонтанным, длилось 2 часа. Всего было два часа от идеи о выезде до самого выезда. Это было странно, потому что вообще я осела в Черновцах и планировала, что буду там. У меня было абсолютное ощущение, что там могу многое делать, помогать, по крайней мере больше, чем где бы то ни было.

Мне перезвонила черновицкая волонтер Леся, сказала, что через два часа уезжает волонтер из Дрездена и может забрать моих детей. Я позвонила знакомым немцам, которые приглашали меня, они сказали, что без мамы отправлять детей нельзя, только со мной. В Германии так не работает, что дети сами. Как результат, я уехала в Германию.

Это было очень сложно, особенно для младшего сына это был удар, он так рыдал... Для коммуникабельного, положительного мальчика это было шоком и трагедией, что мы едем. Соответственно, и на мне это отразилось негативно. Но, к счастью, мой муж со мной первую неделю вторжения изрядно психологически поработал, сказал что за границей я смогу больше сделать для Украины. Он сказал, что ему спокойнее, что я и дети в безопасности.

Сергей убедил, что будет результативнее, если он не будет отрываться на мысли о моей безопасности, а будет выполнять свои боевые задачи. Меня, конечно, накрывает раз в один – два месяца, я хочу вернуться в Украину… Но пока здесь очень насыщенный график, я вижу, что собираются средства, вижу что мое творчество закрывает не только потребности подразделения моего любимого, но и других военных. В такой ситуации переживать разлуку немного легче.



NAVKA / Фото пресс-службы

Как переживает разлуку с любимым, который в ВСУ

Ваш муж защищает Украину еще с 2014 года и ушел воевать и сейчас. Как вы поддерживаете связь и переживаете разлуку с любимым?

Когда мой муж защищал Украину в 2014-2015 годах, я его еще не знала. В принципе, наше знакомство – это был результат войны: моего волонтерства и его службы. Все эти годы он мне иногда, раз в год, раз в полгода, намекал, что нам придется еще расстаться. Конечно, я странно воспринимала это: "Почему? Зачем?" Первые такие разговоры были слезливыми, но дальше я воспринимала их все холоднее. Когда настал момент вторжения, когда россия начала нас бомбить, мы прощались как-то так спешно. Хотя Киев бросили не сразу.

Не было слез сразу при прощании. Просто обнялись, сделали фото в память. Я ехала из Киева в Черновцы, он ехал в свое военное подразделение. Только по пути Киев – Черновцы я пол дороги прорыдала, а мой сын Максим держал меня молча за руку.

После того, что во мне было, есть и будет – это безумная вера, что с ним все будет хорошо, он постоянно об этом говорит и обещает мне. Иногда, когда очень долго не выходит на связь, в такие моменты проникает мысль, а вдруг он просто так мне говорит, что все хорошо, а на самом деле это не так… И то, что он обещает, это не всегда от него зависит. Но я знаю, что он у меня настолько умный стратег, что с ним все будет хорошо. Мне легче все это переживать, зная все его способности. Он на самом деле последний год смотрел очень много видео, я только сейчас понимаю, к чему он смотрел.

Он изучал все виды самолетов, все летающие, что и когда было выпущено, каковы его слабые моменты. Иногда я думала "Боже, сколько можно смотреть это все". Сейчас я понимаю, что это была в том числе подготовка. Хотя у нас под диваном и так была сумка с военной амуницией, за неделю до вторжения Сергей заказал себе много всяческих вещей, необходимых для выживания в полях. Правда, даже мой муж не думал, что вторжение будет таким наглым и бесчеловечным.

Как дети NAVKA переживают войну и они будут учиться

Как войну и столь непростой период переживают ваши дети? Понимают ли они, что действительно происходит в Украине?

Можно только думать, понимают ли дети на самом деле происходящее. То, что они теперь всем сердцем ненавидят все русское – однозначно. Они знают, когда гибнет кто-то из моих друзей или знакомых. Это редкие случаи, когда я плачу. Я не устану детям напоминать, что когда писал Шевченко "Любите чернобровые, да не с москалями", то это было не просто стихотворение - в этом такая истина!

И если эту истину проигнорировать или недооценить, будем иметь то, что мы имеем сейчас, еще раз, и еще раз. Дети знают теперь, что даже в далеком будущем нельзя увязывать ни свои жизни, ни свои судьбы с русскими. Ибо так между нами стирается граница. А на самом деле пропасть между нами так огромна, мы настолько разные, что это потом может вылиться такими смертями, в том числе деток, террором, который происходит сейчас… Конечно, я не думаю, что мои дети глобально могут себе представить, как это быть конкретно у Взрывающийся ТЦ… Думаю, что и далеко не все взрослые это понимают… Это ужасно! Но то, что нашим потомкам передается все презрение, все отвращение к рашистам, передается желание того, чтобы России как таковой не существовало вообще, чтобы российский триколор был признан флагом государства-террориста – это уже факт.

А еще дети знают, для чего мы ехали за границу: для того, чтобы расти среди образованных, умных людей, для которых ценность человеческой жизни является самой высокой. Человек рождается на свет, чтобы создать что-то прекрасное – и это высшее его достижение. Такова наша философия.

Россияне же глобально способны только разрушать. Украину построят именно такие дети, которые любят свою Родину, которые растут в позитиве, развиваются, черпают из этого мира все лучшее и потом лучше всего они будут воплощать в Украине. Мы будем еще больше гордиться, что мы – украинцы. Гости из других стран будут приезжать и говорить "Вау! Это вы такое построили? А помните, как еще недавно здесь все было разрушено? А не так давно вы заимствовали все у других стран – а теперь все будут заимствовать у вас!" .

Ваши дети уже школьного возраста. Планируете отдать их в школу в другой стране или вернетесь домой, чтобы сыновья учились здесь?

Дети сейчас учатся параллельно в немецкой школе и украинской. Вообще это была цель номер один нашего выезда: чтобы они продолжали обучение. За период пребывания в Черновцах я уезжала, когда дети еще спали, приходила уже перед комендантским часом – а между тем дети просто ныряли в телефоны. Но нашу желанную прекрасную Украину должны строить наши дети. Важно, какими они вырастут.

Мои ребята сейчас учатся в немецкой школе, но мы оттягиваем момент отказа от украинской школы по максимуму. На случай чуда (хотя я почти не верю, но вдруг Россия прекратит войну). Пока это дистанционное обучение, контрольные, онлайн-тесты. Обучение в Германии позволяет учиться параллельно.



​NAVKA на благотворительном матче / Фото пресс-службы

NAVKA о приспособленцах и культурной оккупации

С полномасштабным вторжением украинские и украиноязычные песни стали настоящим трендом, и во время войны такие треки пишут даже русскоязычные артисты. Как вы считаете, это то, что называют "переобувшимся", или такая демонстрация позиции?

Я человек, для которого эти вещи принципиальны. У меня давно расставлены все галочки, для меня люди, подыгрывавшие россии в культурной и языковой оккупации, просто вычеркнуты вообще из моего жизненного процесса. Это люди, которые приспособились для своих выгод, приспосабливаются и сейчас.

С другой стороны, для Украины это хорошо – лучше так, чем продолжать петь языком насильников, палачей и террористов. Кто-то из артистов может и фальшиво переобулся, а кто-то, возможно, действительно пришел в себя. Я рада за тех, кто искренний в своих намерениях. Для тех, кто сделал это фальшиво, может они на какой-то свой маленький процент аудитории смогут повлиять, даже такими неискренними действиями (это если искать позитив). Но таких артистов я всерьез не воспринимаю.

Это слабодушные беспозвоночные приспособленцы. Ведь не понимать, что искусство – это оружие, надо быть либо совсем недалеким, либо это просто о деньгах. Мы сейчас платим очень большую цену за нежелание все эти годы воспринимать всерьез роль искусства – музыки, кино, литературы – в борьбе за нацию.

Как думаете, есть ли место русскоязычным песням сегодня в инфопространстве? Например, Оля Полякова до сих пор исполняет свои треки по-русски на своих концертах.

Нет, русским песням, по моему мнению, в украинском инфопространстве совершенно нет места! Песня, язык – мощное оружие. Это оружие в руках врага может незаметно, но очень надежно создавать почву для оккупации. И артисты сейчас уже просто не имеют права подыгрывать и помогать России в ее попытках захватить Украину. Украина и Россия абсолютно противоположны в своем мировосприятии, по своим ценностям. Но осталась единственная вещь, которая пока еще может не отличить украинца от россиянина – это язык. Я надеюсь, что это недолго.

Русские уже неоднократно предпринимали попытки уничтожения нашей культуры, языка, литературы. Делали это целенаправленно и жестоко. Мы же, украинские художники, должны осознать свою роль в сохранении нашей нации, формировании самосознания и самоидентификации украинцев. Конечно, я говорю об артистах и ​​художниках, которым хватает духа и ума. За Поляковой не слежу. Если это так, то мне нечего добавить.

Я считаю недопустимым подыгрывать российской пропаганде об "одном народе", "один языке", "общей истории"… Недопустимо помогать русской культурной оккупации, потому что ее следствием является оккупация физическая и безжалостный террор, свидетелями которого сейчас является весь мир.



NAVKA / Фото пресс-службы

Как относитесь к закону о запрете российской музыки и одновременно обособлении "хороших россиян", песни которых можно будет слушать?

К запрету российских песен отношусь абсолютно нормально, так и должно быть и давно должно быть. К сожалению, почему-то для большинства война началась только сейчас, а на самом деле все это нужно было сделать в 2014 году. Засилье российских песен в украинском инфопространстве привело к тем всем убийствам, которые сейчас есть, это все зависимое – причины и последствия. Российское кино, русское искусство, русские песни – так происходила кроткая оккупация.

Я очень благодарна всем активистам – борцам за то, что они пытались прекратить такую ​​ласковую оккупацию. Низкий им всем поклон! Задачи художников и артистов, которые любят свою страну, знают своих героев и свою историю – создавать что-то качественное, полезное, классное. Задачи активистов – освобождать украинское инфопространство от всего российского "шлака", который заседает в мозгах людей и детей. Потом дети вырастают и думают, что они такие же, как россияне, а по сути это не так. Мне странно будет, хотя я в это не верю, если и дальше будут слушаться песни на языке насильников и грабителей, убийц, мародеров, трусов.

Сначала победа – что сделает NAVKA, когда закончится война

У вас есть песня с символическим названием "Я напьюсь вина, как закончится война". Что сейчас думаете сделать, когда закончится полномасштабная война?

Этот вопрос очень интересный. Тема наших мечтаний и планов меня с моим любимым очень вытягивает психологически. Часто, когда я ему говорю: "Смотри там, береги себя", - он говорит: "Да, я же обещал". А после этого постоянно фраза: "Ведь у нас еще много планов". А наши планы чем дальше, тем все грандиознее. Конечно, это и продолжение проекта "Украина в песнях" – несколько сезонов. И многое другое.

Мы договорились, что сначала победа, затем воплощение в жизнь всех идей и планов – только после этого можно будет отдохнуть. Сейчас нужно воевать, защищать нашу землю, а затем творить и закреплять нашу победу созданием чего-нибудь прекрасного.