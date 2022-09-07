Рамина раскритиковала Светлану Лободу за интервью, в котором она рассказала о поддержке Киркорова

Светлана Лобода дала интервью российской оппозиционной журналистке Екатерине Гордеевой. Там артистка рассказала о войне, высказала проукраинскую позицию, однако нарвалась на критику. В частности, Рамина Эсхакзай раскритиковала Лободу за то, к кому она пошла на разговор.

Рамина возмутилась, что Лобода отказывает в интервью украинским СМИ и блоггерам, но согласилась на разговор с российской журналисткой. Хотя сейчас артистка уверяет, что не будет выступать в россии ни за какие деньги, но 24 февраля проснулась именно в Москве, где находилась ее семья и часть команды.

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После 2014 Светлана Лобода продолжала работать в россии, однако после начала полномасштабного вторжения заявила, что против войны. По словам Лободы, теперь она никогда не будет выступать в стране-агрессорке.

Но ни в одном комментарии она не обвинила путина в этой жестокой войне. Хотя теперь Лобода откровенно говорит о войне, но не все украинцы верят в ее искренность.

Рамина о новом интервью Лободы российской журналистке

На ютуб-канале российской журналистки Екатерины Гордеевой вышло интервью с Лободой, где артистка ответила на многие вопросы по войне в Украине и карьере в россии.

Украинская блоггерша Рамина Эсхакзай не оставила это интервью без внимания. В своем инстаграмме она выразила возмущение, что Лобода отказывает украинским блоггерам и журналистам в интервью, а выбирает российские медиа.

"Вот на этом интервью относительно Лободы у меня все. Когда в твоей стране идет война, ты ездишь в родной город, чтобы помочь, видишь эти все разрушения, но на интервью идешь сначала к грузинскому журналисту, а затем к российской Гордеевой "У меня нет вопросов ни к Гордеевой, ни к журналисту из Грузии. Есть вопрос к Светлане. Ради чего это все?", – возмутилась Рамина.

Вы на какую аудиторию работаете? Вас звали все украинские СМИ. Думали, что наконец человек осознал, в чем он был неправ. Как это я сделала. Не знаю, захочет ли кто-нибудь из наших журналистов доедать крохи со стола. Лично я – нет. Пошла готовиться к действительно важному гостю. Который выбрал Украину,

– подчеркнула Эсхакзай.



Рамина о Светлане Лободе / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки

Как Киркоров поддерживал Лободу

В этом интервью Рамина рассказала, что в начале войны ее поддерживал путинист Филипп Киркоров. Артистка не рассказала, что любил ей в приватных сообщениях тот, кто сейчас выступает перед оккупантами и цинично называет их героями.

Филипп мне поначалу писал и поддерживал. Он долго молчал. Но я не могу говорить, о чем мы с ним разговаривали. Я не хочу никого подставлять,

– сказала Светлана.

Напомним, что недавно Лобода дала интервью грузинскому журналисту. После полномасштабного вторжения она была в Украине, но не разговаривала с отечественными медиа.

Рамина Эсхакзай долгое время была поклонницей русских и "русского мира", приглашала их на свои интервью. Теперь блоггер якобы покаялась, но до сих пор неохотно переходит на украинский.