Меня туда не пускают, – интервью с KOLA о Нацотборе, концерте во Львове и русских песнях

Лирическая душа KOLA 14 февраля впервые выступила с сольным концертом во Львове. Артистка приехала на День влюбленных именно в город Льва, чтобы подарить поклонникам вечер романтики. Перед концертом нам удалось пообщаться с молодой исполнительницей.

В разговоре для проекта "Интервью24" KOLA (настоящее имя – Настя) поделилась мнениями относительно русскоязычных песен, рассказала, виделась ли за год полномасштабной войны с Потапом, который был ее наставником на "Голосе страны", а также призналась, почему не может участвовать в Нацвиборе на Евровидение.

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Романтический город, – о сольном концерте во Львове на День Валентина

14 февраля вы впервые с сольным концертом выступите во Львове. Почему в День влюбленных решили приехать именно в этот город?

Потому что мы уже выступали в Киеве и очень хотели выступить во Львове. И я видела, сколько людей писали в директе, что ждут именно во Львове. И я очень хотела выступить именно в Малевиче. Мне кажется, что Львов – романтический город и на 14 февраля классно быть здесь.

В афише говорится, что часть средств с концерта пойдет на нужды ВСУ. Можете ли рассказать, на какие именно потребности, для какого подразделения?

Мы выполняем запросы непосредственно от военных из бригад, где служат друзья или родственники моих друзей. Это 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха и 68 Отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, в которой служит Павел Вышебаба. Теперь планируем закрыть запрос на весенние вещи и обувь.



KOLA во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

Для меня это противно, – о русских песнях в украинских чартах

В песнях, в соцсетях вы перешли на украинский язык. В общем, как и большинство звезд шоу-бизнеса. Почему лично вам важно отказаться от русского?

Я с 2016 пишу украинские песни. Первый мой трек был украиноязычным – "Я люблю тебя", который написала в 2012 или 2013 году. Потом была большая пауза, я написала украинский альбом и потом вышло 3 песни на русском. Но их уже нет на моем канале, и я ни капельки не жалею.

А дома, с родными, на каком языке общаетесь? Поскольку есть много известных людей, которые на публике говорят на украинском, а в быту до сих пор на русском.

В быту я общалась по-русски, но еще до полномасштабного вторжения начала переходить на украинский. Мне было сложно, потому что родные не очень меня поддерживали, только мама общалась на украинском. Но сейчас все изменилось, мой основной язык общения – украинский. Бывают очень редкие исключения за границей с иностранцами, с которыми единственным общим и доступным языком является русский. Тогда я могу перейти на него для решения каких-либо вопросов.



KOLA во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

Сейчас украинцы воюют на разных фронтах, чтобы победить врага. В то же время много тех, кто до сих пор не отказался от русскоязычного контента, российские песни занимают первые места в рейтингах. Почему так? И как с этим бороться?

Я постоянно призываю в своем инстаграмме, чтобы люди не слушали русские песни, просто обходили их. Не знаю кто это слушает. Для меня это противно, неприятно, обидно, когда это вижу. Думаю, что все изменится. Просто нужно времени.

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Сказал, что я великий молодец, – KOLA о встрече с Потапом в Израиле

В "Голосе страны" вы представляли команду Потапа. Во время полномасштабного вторжения его неоднократно критиковали за отсиживание за границей, сейчас он редко появляется на публике. Общались ли вы с 24 февраля?

Нет. Мы виделись в Израиле, когда был концерт "Добрый вечер, мы из Украины". Он сказал мне, что я великий молодец и все.

Меня туда не пускают – почему не может участвовать в Нацотборе на Евровидение

Многие молодые артисты заявляют о себе через конкурс Евровидения. Думали ли вы о том, чтобы принять участие в Нацотборе?

Да, я думала, но меня туда не пускают, потому что в 2016 году представляла Украину на "Новой волне". Но сегодня все мы обнулились, все помогаем, надеюсь, что когда-нибудь правила изменятся и я смогу пойти на Нацотбор на Евровидение. Тогда я ехала представлять свою страну и была уверена, что все утрясется, что Крым будет наш, что все ужас прекратится. Теперь понимаю, что очень хорошо думала о зверях.

За кого голосовали в Нацотборе?

Я поддерживала Jerry Heil, мне очень понравились TVORCHI, понравились Tember Blanche, KRUTЬ. Я счастлива, что едут TVORCHI, потому что это покажет Украину по-новому. Думаю, Европа в очередной раз будет поражена, что мы не кажемся, что у нас такая стилевая, совсем другая, чем в прошлом году, но тоже очень крутая песня и в другом стиле.

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Из-за сильной боли, – как изменилось творчество за год войны

По вашим личным ощущениям, как ваше творчество изменилось за почти год полномасштабной войны?

Изменилось все. Тексты стали гораздо глубже, наполнение песен есть с большими смыслами. Я перестала думать о чем написать. Нет каких вымышленных историй, которые я себе представляю. Это все очень органично и быстро. Я надеюсь, что так будет дальше. Но для этого, думаю, должна постоянно чувствовать какую-то боль. Именно из-за сильной боли у меня появились эти песни. Еще, кстати, из-за не общения. Я ни с кем не общалась, была сама и это помогло мне очистить пространство, себя. Так что мне нужно быть одинокой и несчастной, что я писала хорошие песни (смеется – 24 Канал). А мне это не очень нравится. Надеюсь, что в нормальном состоянии я также буду писать классные песни.

Мы все очень сильны. И наша сила действительно в единстве. 24 февраля нам было очень страшно, а 25 мы все объединились. И это очень ощущалось.



KOLA во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал