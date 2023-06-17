Не было стыдно за TVORCHI, – интервью с Jerry Heil о Евровидении-2023, музыке и жизни в США

Jerry Heil – украинская артистка, которая в своих песнях не боится говорить о войне. Звезда сейчас обучается в США, но продолжает создавать украинскую музыку. Jerry Heil рассказала о своих планах на будущее, а также поделилась мнениями по поводу выступления TVORCHI на Евровидении-2023.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) получила безумную популярность после трека "Охрана отмена". Теперь звезда пишет несколько другие песни – большинство из них касаются войны в Украине. В рамках проекта "Интервью24 артистка призналась, какие мечты имеет, что думает о Евровидении-2023 и как изменилась за последний год.

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Вернула ли Jerry Heil долг за обучение

Ты не скрывала, что обучение в США достаточно дорогостоящее, пришлось брать долг, чтобы оплатить его. Удалось ли уже вернуть этот долг? И как планируешь оплачивать следующие годы?

Вернула… Что касается следующих лет – сейчас плодотворно работаю: концерты, реклама и т.д.

Жизнь в США гораздо дороже, чем в Украине. Какие источники дохода у тебя сейчас и сколько тратишь на себя в месяц?

Честно говоря, не знаю точно, сколько трачу – думаю, где-то до полутора тысяч долларов в месяц. По заработку так же.

После возвращения в Украину ты сразу отправилась в концертный тур. Какие еще планы на эти каникулы?

Концерты, отдых, сдать книгу в библиотеку (смеется). Еще предстоит вернуться в Бостон.



Jerry Heil возле музыкальной школы Беркли / Фото с ее инстаграммы

У меня есть маленькая мечта – о планах на будущее

В США ты учишься писать музыку в кинофильмы. Там эта профессия пользуется спросом, поскольку в Голливуде активно развивается кинематограф. Однако раньше ты отмечала, что после учебы, которая длится 4 года, вернешься в Украину. У нас за последний год киноиндустрия тоже на высоком уровне. Есть ли уже предложения приобщиться к созданию музыки для украинских фильмов?

Да, есть несколько предложений, несколько уже в работе. Не знаю, можно ли рассказывать.

Есть еще одна особенная работа – с французской писательницей. Она через несколько месяцев выпустит книгу. Это сборник историй украинских женщин, покинувших страну из-за войны при разных условиях.

Там есть и моя история, но она не так интересна, как там, например, история женщины из Мариуполя. Там действительно впечатляющие истории. И эта писательница попросила меня написать саундтрек в книгу. Я такого вообще никогда раньше не слышала, но она будет представлять книгу под эту песню.

И потом ее муж – продюсер, возможно, снимет фильм на эту книгу. То есть мой саундтрек может стать саундтреком к фильму.

С какими украинскими художниками в сфере кино хотела бы поработать?

У меня есть маленькая мечта. Не думаю, что планирую это реализовывать в ближайшее время, но я влюблена в фильмы Тима Бертона. Это действительно моя мечта, но она может остаться просто мечтой. Это моя какая-то недостижимая линия. Хотя кто знает...

Сейчас меня больше всего интересует создание музыки к совершенно разнообразным фильмам, но не во всю ленту. Я бы хотела количественно "охватить" фильмы, написав много саундтреков, например вступительная композиция, к главной теме и т.д.

Как было, например, над созданием музыки к "Титанике". Над этим работали несколько композиторов. Один работал над всем фильмом, а других – именно над главной песней, которую исполнила Селин Дион. Я хочу выполнить такую роль.

Хочешь больше работать с украинскими или иностранными фильмами?

Мне хочется принести украинскую культуру туда, в Америку. Сейчас много фильмов делается об Украине, но мне кажется, что на этом не остановится.

О своей музыке, планах и шароварщине

Ты выпустила много дуэтов за этот год. Какой из них запомнился больше всего и почему?

Одним из самых знаменитых является дуэт из Alyona-Alyona, разумеется. Мы вместе сделали много песен. И мы так сроднились за это время и музыкально, и просто как люди.

Еще одним важным в этом году для меня был дуэт с поляком Ochman. Я хотела показать эту культурную связь между нашими странами.

И я хотела отдать ему какую-нибудь дань. Ведь был инцидент, когда Кристиану Охману поставили ноль баллов от Украины на Евровидение-2023. Мне хотелось показать, что Украина его все еще очень любит.

К тому же у нас с ним похож бекграунд – мы занимались академическим вокалом. Так что нам было комфортно находиться вместе на одной сцене – никто ни на кого не давит, мы в неком балансе.

Jerry Heil и Ochman – Bronia: слушайте онлайн

Ты в США – Яна или Jerry Heil? Твои знакомые, сокурсники знают, что ты в Украине популярная певица?

Конечно, я об этом рассказываю при знакомстве с другими людьми. Именно так все и узнают.

Был еще один интересный случай – когда я проходила мимо Беркли (музыкальную школу – 24 Канал), ко мне подбежала девочка из Индии и сказала: "О боже мой, ты Jerry Heil". Я удивилась, откуда она могла знать?

Она рассказала, что фанатка Евровидения и смотрела все украинские нацотборы, и именно оттуда обо мне узнала. Она сказала, что ей нравится моя музыка. Вот это очень поразило, ведь до этого в США, кроме украинцев, меня еще не узнавали. Это было прикольно.

Не планируешь ли теперь выпускать англоязычные песни, чтобы появиться в американском шоубизе?

Я планирую делать разные коллаборации, не только англоязычные. Вот мы недавно на польском сделали. Я такой человек, что вроде и хочу цифр, количество, но во мне еще есть тот музыкант, который хочет делать музыку. Поэтому это будет зависеть от того, к кому душа ляжет.

В одном из интервью ты признавалась, что просила свою маму заниматься музыкой, потому что ей это нравится. Увидим ли ее на сцене?

Очень на это надеюсь. Я очень хочу написать сольную песню для мамы, но я планирую еще с нашего общего дуэта. Возможно, в ближайшее время сделаю, если придет вдохновение.

Напомним, что накануне Дня Независимости Jerry Heil представила первую дуэтную песню с мамой. Они записали и представили песню-балладу "Несестры".

Jerry Heil и Людмила Шемаева – "Несестры": смотрите клип онлайн

Некоторые украинские песни, которые появлялись во время полномасштабного вторжения, неоднократно критиковали за шароварщину. Какой трек стал разочарованием лично для тебя?

Не хочу говорить, что меня что-то разочаровало… Мне кажется, это все происходит. Это некий процесс перерождения. Да и в каждой стране есть какая-то плохая музыка, а есть хорошая, качественная. В этом и состоит развитие. Такого не бывает, что страна делает все исключительно нишевое и красивое. Потому думаю, что это нормально.

Как вы относитесь к тому, что молодежь в Украине продолжает слушать русскую музыку? Как этим людям доносить то, что это неправильно, это финансирование России, которая убивает мирных людей?

Продолжать влюблять людей в украинское. Мотивировать их находить среди своего не просто альтернативу, но и лучший продукт. Только так. Бессознательных людей, к сожалению, пока хватает – даже из-за инфлюэнсеров. Но надо принять, что этот процесс — это можно постепенно изменить.

Сталкивались ли ты за последние полтора года с россиянами за границей?

Пыталась избегать их, потому что у меня все внутри сжимается даже тогда, когда просто слышу русский язык.

Раньше многие украинские звезды выступали в России? Никогда тебе до полномасштабного вторжения не предлагали устроить там концерт или выступить на каком-нибудь корпоративе?

Никогда там не выступала, никогда не звали. А даже если бы позвали, я не смогла бы согласиться.

Выступление TVORCHI было очень достойно, – о Евровидении-2023.

Ты была одним из артистов, которые боролись за право представлять Украину на Евровидении-2023. И перед Нацотбором букмекеры прогнозировали победу именно тебе, но победили Творческие. Как тебе их выступление на Евровидении?

Очень достойный. Классно был сделан номер, хотя они практически ничего не меняли, но оно еще и на нацотборе выглядело круто. Мне за их выступление было совершенно не стыдно. Я смотрела и думала: "Класс".

Если бы Украину представляла Jerry Heil, мы бы победили?

Не знаю. Честно говоря, я в какой-то момент даже обрадовалась, что я не участвовала в Евровидении-2023. Это была прям сложная борьба, многие крутые артисты, в частности Käärijä из Финляндии, Noa из Израиля, шведка Loreen, которой я восхищаюсь еще со времен Евровидения-2012, когда она победила.



Jerry Heil была в финале Нацотбора Евровидения-2023 / Фото из соцсетей

Jerry Heil участвовала в Нацотборе, однако так и не смогла одержать победу. Уже в финале конкурса певица заняла третье место . Она не сдержала эмоций и расплакалась.

Победительница Лорин вызвала разные реакции в сети. В частности, ее заподозрили в плагиате песни Микки Ньютон. А ты считаешь ее трек победным?

Считаю ее трек победным. Я бы не сказала, что это плагиат, потому что вообще написать что-то новое – нереально. Весьма вероятно, что они могли когда-то услышать эту песню Мики Ньютон, и оно где-то отложилось в мозгу. Ты ведь не можешь это контролировать. Проходит, например, 10 лет, и ты даже не помнишь, откуда это в тебе.

Я уверена, что любая моя песня, которую я сейчас выпускаю, базируется на каких-нибудь воспоминаниях о другом треке. Так работает мозг – он будто собирает информацию и "формирует" из пяти песен одну. Поэтому я в плагиат не верю, нужно отменять отнятие прав за плагиат.

Jerry Heil примет участие в Нацотборе на Евровидение-2024?

Не знаю. Если только почувствую, что могу написать песню, которая достойно представит Украину. Сейчас это сверхвысокая ответственность.

Об отношениях и изменениях за последний год

Большинство твоих авторских треков – о любви. Обычно такие песни пишут после каких-то собственных пережитых историй. Твое сердце сейчас свободно? Когда Jerry Heil последний раз была на свидании?

Мое сердце сейчас свободно. На свидании не было давно.

Когда и почему Jerry Heil в последний раз плакала? И какой был самый счастливый момент в этом году?

Не помню. Мне тяжело плакать, поэтому, когда горло сжимает от боли, я выливаю его в песни.



Jerry Heil в Карпатах во время концертного тура / Фото с ее инстаграммы

С положительными эмоциями – то же самое. Однако иногда меня могут умилять самые неожиданные вещи. В Черкассах перед концертом мы гуляли с командой по улицам города, я сорвали вишенки под чужим двором и слезы восторга покатились по граду от вкуса, который перенес меня в детство – бабий садик и ее вишневые вареники.

Jerry Heil до полномасштабного вторжения и сейчас. Какие основные изменения произошли в тебе?

Я очень сильно повзрослела, осознала, состарилась, сформировалась больше как личность. Возможно, в определенном плане даже очерствела, потому что на то, что до полномасштабной войны поражало слез, мы сейчас смотрим в новостях и понимаем, что это наша обыденность. Как и все, наверное.