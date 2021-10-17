Интервью с Ivan NAVI: о прогулке с Тиной Кароль, творчестве и карантине

Популярный певец из Львова Ivan NAVI стал одним из молодых артистов, с которыми Тина Кароль записала треки в рамках альбома "Молода кров". Хит "Ангели все знають" попал в тренды музыки на ютубе и поднялся на 6 место в рекомендациях.

После премьеры видео на эту песню мы пообщались с Иваном о прогулке с Тиной во Львове, а также расспросили о жизни и творчестве на карантине. Эксклюзивное интервью – читайте дальше.

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Коронавирус и творчество

Иван, коронавирус изменил жизнь абсолютно каждого человека. Трансформировалось ли как-то Ваше творчество?

Мы живем так уже почти два года и трудно однозначно сказать, под каким влиянием меняется творчество – от внутреннего роста или от внешней ситуации. Точно изменилась концертная деятельность, в которой появилась новая сезонность в зависимости от зон карантина. В моем репертуаре за это время увеличилось количество лирических песен. В конце ноября планирую представить новый лирический сингл или даже мини-альбом.

Что чувствовали, когда впервые вышли на сцену и увиделись с поклонниками после первого локдауна?

У меня во время локдауна был автомобильный концерт. Тогда было очень эмоционально. Как раз прошло полгода после введения жестких ограничений. В тот момент, как никогда чувствовал ценность живых концертов. А выход из этого состояния происходил поэтапно. Сначала это были корпоративы, а летом и большие оpen air концерты.



Ivan NAVI / Фото пресс-службы

В последнее время украинские исполнители представят все больше дуэтных композиций, многие из которых появились именно на карантине. Будут ли в ближайшее время у Вас новые коллаборации?

К коллаборациям отношусь очень положительно, но считаю, что в них главное делать все в меру. Ведь это симбиоз двух исполнителей, каждый имеет свой почерк и стиль, а они формируются именно в сольном творчестве. Можно провести аналогию с парой: если встречаются вместе несформированные личности, то каждый в паре пытается заполнить свои пустоты другим человеком, а если две цельные – тогда и возникает тот резонанс создания чего-то нового, синергии.

Но в коллаборациях есть еще один интересный момент. Например, наш дуэт с Тиной и еще несколько дуэтных композиций украинских артистов попали в рекомендации ютуба. Там появилось много украиноязычных песен. Это свидетельствует о том, что такими сотрудничествам можно привлечь внимание к украинской музыке.



Ivan NAVI / Фото пресс-службы

Ежедневно становится известно о все большем количестве больных коронавирусом, власти вводят новые карантинные ограничения. Артисты со страхом планируют концерты, некоторые вообще не планирует заранее, потому что не знает, что будет дальше. Какова ситуация с Вашими выступлениями?

Конечно, мы также попали в эту турбулентность. Пока частные выступления, которые запланированы на октябрь и ноябрь, не отменяем. Было несколько запланированных концертов в закрытых помещениях, некоторые организаторы, надеясь на хорошую погоду, переносят их на свежий воздух. Выступления в залах снова происходят при заполненности 50 процентов зала и с проверкой сертификатов о вакцинации от коронавируса. Заранее на вторую половину октября мы уже не планировали таких. Что будет в ноябре – увидим. В этот период сфера деятельности артистов одна из самых нестабильных, но понимаем, что здоровье людей – самое важное.



Ivan NAVI / Фото пресс-службы

Дуэтная песня с Тиной Кароль

Вы стали одним из тех артистов, с которыми решила записать совместные треки Тина Кароль. Как вообще возникла идея этого сотрудничества? Инициатором была Тина?

Да. Наш дуэт с Тиной состоялся в рамках релиза ее альбома "Молода кров". Мне написали от ее имени и предложили записать дуэтную песню. Тина прислала две песни на выбор и мы остановились именно на "Ангели все знають".

А вообще помните личное знакомство с Тиной? Каким было первое впечатление о ней? Где происходила запись песни "Ангели все знають"?

Впервые мы виделись еще в 2013 году на проекте "Голос страны". Затем неожиданно запели отрывок песни "Зіронька" Александра Пономарева во время концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Виделись на сборных концертах, но лично не были знакомы.

И песню "Ангели все знають" мы записывали порознь из-за насыщенного летнего графика у обоих. А вот впервые встретились именно в день релиза альбома "Молода кров". Она мне показалась очень неотразимой. Я получил удовольствие от общения с Тиной и от того, что она была очень приятной и душевной.

К теме Тина Кароль и Ivan NAVI прогулялись по Львову: атмосферное видео

На днях Вы презентовали видео на совместную композицию. Очень атмосферный ролик, снятый во Львове. Сколько времени длились съемки? Ведь Тина приезжала во Львов только на 2 дня с концертами.

Мы не планировали какого грандиозного клипа. Вся идея была в том, чтобы прогуляться по Львову вместе и просто снять это на видео, передать наш вайб и атмосферу. Возможно, поэтому оно и вышло таким легким и теплым. Люди пишут, что пересматривают его по несколько раз. Я хотел показать Тине свои любимые места, чтобы она почувствовала магию Львова. При этом мы в некоторых моментах дурачились как дети, бежавшие от камер, сходили на блошиный рынок с книгами и пластинками, потанцевали под пение бандуриста, выпили кофе. Прогулка длилась около 3 часов, потому что еще был запланирован саундчек и концерт вечером.

Тина Кароль и Ivan NAVI во Львове / Фото пресс-службы

Эта прогулка была Вашей идеей?

После релиза альбома у нас с Тиной был запланирован звонок в инстаграме, во время которого она сказала, что скоро будет во Львове. Тогда я, как фанат своего родного города, сразу предложил ей экскурсию. Мне было приятно, что она эту идею поддержала. Что из этого получилось – смотрите в видео.

Тина Кароль и Ivan NAVI: смотрите видео онлайн

На концерте Вы также вместе вживую спели "Ангели все знають", а затем закрутили ее в вихре. Это была задумка, или спонтанно получилось?

Такие вещи – исключительно спонтанны. После такого крутого дня вместе – это был мой эмоциональный порыв.

Будут ли еще живые выступления Тины Кароль и Иvan NAVI?

На самом деле я не против повторить, но всему есть место и время. Если так сложатся звезды – буду только рад.