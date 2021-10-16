Интервью с финалисткой "Поют все" Дарьей Ковтун: о помощи мужа и подготовке к шоу

Жена украинского пианиста Евгения Хмары – Дарья Ковтун стала одной из финалисток народного вокального шоу "Поют все". Накануне большого финала мы пообщались с артисткой о ее подготовке к проекту, помощи любимого и предстоящем концерте в Киеве.

Также Дарья, которая сейчас выступает под псевдонимом ODARA, была участницей 4 сезона шоу "Х-фактор" и рассказала, чем участие в нем отличалась от выступления на "Поют все".

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Почему для "Поют вс!" выбрали песню "Стану ли я счастливей"?

Это абсолютно фантастическая песня Максима Фадеева, как и все его другие композиции. Она с глубоким смыслом. Про такие песни говорят, что они на годы. Композиция актуальна сегодня, и будет актуальной и через 10 лет. Во время, когда мы гонимся за кучей навязанных, придуманных целей, эта песня как бы возвращает к истинной реальности.



Дарья Ковтун / Фото пресс-службы

Мне бы очень хотелось спеть свои авторские песни. "Ау", или "Жива вода", но на шоу "Поют все" нужно исполнять известные, проверенные временем хиты. Поэтому я пошла на небольшой компромисс с собой, и внутреннее желание звучать победило все остальное.

ODARA – "Жива вода": смотрите видео онлайн

Как готовились к выступлению?

Наверное, вы ждете, что я часами пела и тренировалась перед выступлением, но это не так. За день до выступления я жила так же как и неделю до него, как и за месяц, как и за год. Подготовка к такому особому моменту как выступление на шоу есть в каждом моменте твоей повседневной жизни. И когда я выхожу на сцену, то являюсь собой. С определенным опытом, который получила за многие годы. Если это можно назвать подготовкой, то тогда это и есть она.



Дарья Ковтун / Фото пресс-службы

На шоу вы не упоминали об этом, но ранее были участницей "Х-фактора", где попали в прямые эфиры. Как отличается участие в "Поют все" от предыдущего опыта?

Первым делом хочу сказать, что после окончания "Х-фактора" я сказала себе: "Даша, ты больше не пойдешь ни на одно талант-шоу". Но я так изменилась за 8 лет. После женитьбы и рождения детей я начала писать авторские песни. Поэтому я хотела познакомить зрителя с новой собой – с певицей ODARA. Но что касается разницы самих шоу, то она очень большая.

Путь на "Х-факторе" длится целых 4 месяца. Участники изолированы от любой жизни, кроме того, что происходит на проекте. В "Поют все" это происходит гораздо быстрее.

Выступление Дарьи Ковтун на "Х-факторе" : смотрите видео онлайн

Во вторых, на "Х-факторе" лишь 4 тренера, которые очень придирчиво относятся к участникам и их выступлениям. В "Поют все" будто попадаешь в летний лагерь, где все получают удовольствие от того, что делают. Вся сотня стремится, чтобы участник со всем справился. Судьи настроены на то, что ты сейчас круто выступишь. Они видят в участниках самое лучшее и цепляются за это.

Советовал ли что-то мужчина перед выступлением на "Поют все"?

Женя – моя самая большая поддержка по жизни. Именно он отправил за меня заявку на участие, именно он уговорил меня спеть на этой сцене.

Но перед самым выступлением он сказал, чтобы я делала так, как я делаю всегда. Сказал, чтобы я была собой и ничего не выдумывала.

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Как Евгений помогает Вам в творчестве?

Слова "помогает" будет очень мало. Женя делает гораздо больше. Мой любимый муж каждый день и каждую минуту вдохновляет меня, побуждает к действиям. Но я понимаю, что именно благодаря влиянию Жениной музыки ко мне приходят песни. Я обожаю его творчество и купаюсь в нем.



Дарья Ковтун и Евгений Хмара / Фото пресс-службы

Он будет с Вами на концерте, который состоится в Киеве 31 октября?

Мне кажется, что иначе и быть не может. У нас даже есть такая шутка, что на его концертах, я у него "гость". А на моем "гостем" будет он. Поэтому мы ходим друг к другу в гости.

Он будет не единственным приглашенным артистом на этом концерте, но это пока все, что я могу рассказать. Будет невероятное акустическое выступление с живым составом музыкантов, где я буду исполнять авторские песни. И обязательно исполню несколько композиций, которые очень полюбили зрители в моем исполнении на талант-шоу. Итак, жду встречи.



Дарья Ковтун во время выступления / Фото пресс-службы