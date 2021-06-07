Продолжать борьбу: как изменилась жизнь прошлой Мисс Украины Вероники Дидусенко после скандала

Украинская модель Вероника Дидусенко в 2018 году уже стояла на сцене конкурса красоты "Мисс Украина" и надевала на себя корону. Впрочем, ее победа совсем скоро обернулась скандалом, поскольку у нее забрали титул из-за того, что она имела маленького сына. Как изменилась жизнь модели за последние 3 года и вернула ли бы она время назад, чтобы снова принять участие в конкурсе – читайте далее.

После громкого скандала на "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко не осталась в тени, а начала активно бороться с правилами, введенными на конкурсе красоты. Активистка в области защиты прав женщин, которая основала проект #righttobeamother, поделилась собственным опытом и наблюдениями о том, чего украинским участницам конкурсов красоты не хватает для получения высших результатов на международной арене.

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Как изменилась жизнь после конкурса "Мисс Украина 2018"? Долго преследовал отголосок скандала за участие в конкурсе?

Моя жизнь изменилась кардинально. Я поняла, что могу сделать что-то важное не только для себя, но и для общества. Я не могу сказать, что меня преследовал отголосок скандала, больше чувствовалась поддержка моей кампании #righttobeamother, которая летом 2020 трансформировалась в общественную организацию. Меня поддерживали на всех пяти континентах! Медиа с мировыми именами, активисты, которые борются за права женщин и десятки тысяч неравнодушных людей! Бесконечно благодарна всем! Обещаю продолжать борьбу за отмену дискриминационных и архаичных правил глобальных конкурсов красоты.

Если бы повернуть время вспять, согласились бы вы принять участие в конкурсе?

Сложно ответить. Скорее всего, я бы несколько изменила свои приоритеты и фокус внимания.

Тогда как продвигается ваша кампания Right To Be A Mother? Есть ли успехи?

Кампания #righttobeamother была обречена на успех еще на этапе создания. Она поднимает острую и достаточно узкую социальную тему – положение женщин в современном мире, а именно – матерей. Это находит благодарные отзывы в сердцах тысяч людей. Я участвую в международных конференциях, глобальных социальных проектах, круглых столах.

Сейчас вы продолжаете работать моделью, или, возможно, изменили вектор своей работы?

Сейчас я больше занимаюсь социальной работой. У меня есть два основных проекта – #righttobeamother и Young Einsteins. И, если о первой я уже много рассказала в этом интервью, то о второй мы только вспомнили.

Программа Young Einsteins появилась во время моего участия в "Мисс Украина", она имеет целью найти детей с талантами в математике и точных науках из неполных и многодетных семей, и способствовать их развитию в этой сфере. Я понимаю, насколько важно образование сегодня – я закончила механико-математический факультет по специальности "Математика. Исследователь в области математики" в КНУ имени Тараса Шевченко, и продолжаю проходить различные курсы, посещаю конференции. Недавно прошла программу по лидерству и этике в Гарвардском университете, и в течение 3-х месяцев имела возможность послушать чрезвычайных лекторов, и подружиться с одногруппниками из разных стран. Я также продолжаю работу в фэшн-индустрии, но уже больше как инфлюэнсер.

А поступали ли предложения работы из других стран после локдауна? Удавалось работать за границей во время карантина?

Да, даже во время пандемии есть работа, главное – желание. Мне поступает очень много рабочих предложений от дизайнеров с мировым именем. В сентябре я была на Неделе моды в Милане, который проходил в digital-формате, параллельно с посещением модных шоу я успела сняться для рекламных кампаний нескольких брендов. В Украине тоже есть работа.

Вы планируете идти на другие конкурсы красоты, к примеру, Mrs. Ukraine International, где можно участвовать женщинам с детьми?

Пока не планирую.

Как, кстати, Ваш сын Алекс? Расскажите несколько секретов воспитания сына.

Главный секрет – безопасная среда для развития ребенка, и, конечно, безусловная любовь и принятие. Я из тех мам, которым нравится баловать своих детей, делать подарки и сюрпризы. Я придерживаюсь того мнения, что ребенку необходимо показать всю палитру возможностей, способствовать его развитию и поддерживать его выборы. Кроме того, я стараюсь прививать сыну уважение к окружающим, умение выражать свои чувства и уметь справляться с ними, навыки решения конфликтов, целеустремленность, ответственность.

А как насчет личной жизни? Появились ли поклонники после конкурса? Вы сейчас одна воспитываете сына?

Сейчас все время я уделяю работе и сыну. Но, безусловно, я мечтаю о большой свадьбе на берегу океана, любви, продолжительностью в целую жизнь и большой дружной семье.

Что бы вы пожелали девушкам и женщинам, которые страдают от хейта в соцсетях, с которым, возможно, вы столкнулись тоже после конкурса?

Самое главное, что нужно понимать и ясно осознавать – никто не знает вас лучше вас самих. Именно поэтому обижаться на мнения других или тем более на хейт в социальных сетях совершенно не имеет смысла.

Что известно о скандале с Вероникой Дидусенко

В сентябре 2018 года состоялся традиционный конкурс красоты "Мисс Украина 2018". Тогда победительницей стала Вероника Дидусенко, которой на момент победы было 23 года.

Через несколько дней девушку дисквалифицировали из-за ее семейного положения, которое противоречило правилам конкурса. У нее был маленький сын, о котором она не упомянула, когда подавала заявку на участие в конкурсе.

Впоследствии Дидусенко извинилась за то, что скрыла информацию о ребенке, но она была шокирована, что правила об отсутствии детей у участниц конкурса 1951 года действуют до сих пор, в XXI веке.

Впоследствии стало известно, что Вероника Дидусенко выходит замуж за Геннадия Курочку – основателя и управляющего партнера CFC Consulting. Но свадьба так и не состоялась.

Новой "Мисс Украина 2018" после скандала стала 19-летняя Леонила Гузь.

Стоит добавить, что Вероника Дидусенко записала эмоциональное видеообращение ко всем девушкам, которые мечтают принять участие в конкурсах красоты.