Alyosha рассказала, почему приехала в Украину, и вспомнила долгожданную встречу с Тополей

Украинская певица Alyosha вспомнила о приезде в Украину. Она рассказала, что чувствовала на тот момент, и как встретилась с Тарасом Тополеем.

Украинская певица Alyosha (Елена Тополя) в интервью 24 каналу рассказала о недавнем приезде из-за границы. Она призналась, что уже не могла терпеть разлуку.

К слову Я бы тоже пошла, – Alyosha о службе Тараса Тополи в терробороне

Alyosha о приезде в Украину

У меня просто "срывало крышу", потому что очень соскучилась. Хотела увидеть его (Тараса – Showbiz), обнять, поговорить. Хотела увидеть родителей, братьев. У меня была неделя, но 4 дня провела в дороге, потому что добираться очень тяжело. В Киеве провела полных 4 дня,

– рассказала звезда.

Alyosha добавила, что Тарас Тополя не отказывал ее от приезда в Украину. Он так же скучал по жене и хотел ее увидеть.

"Слава Богу, когда я приехала, то только раз за то время в Киеве услышала сирену. Как только уехала, снова начались активные обстрелы мирных городов. После того, как увиделась с Тарасом, настроение вообще упало".



Alyosha и Тарас Тополя / Фото из инстаграма звезды

Как встретилась с мужем

Alyosha рассказала, что ее путь был очень длинным. Сначала она долетела до Варшавы, отсюда доехала до Золочева, а уже добралась до столицы.

Приехала домой, а там меня ждал Тарас. Он приехал за несколько часов до этого. На мой прилет ему как раз дали отпуск. Мы провели вместе 4 дня. Я уехала чуть раньше, у него было еще пол дня свободного,

– призналась артистка.

Елена Тополя добавила, что расстояние никак не повлияло на отношения в супругах. Более того, она даже рада, что живет в такое время.

"Мы как очень сильно любили друг друга, так и любим. Как берегли наших детей, так и бережем. И любим их, безгранично. И дальнейшие планы отдыха вместе и т.д. – это все остается в наших мечтах. Конечно, приходит определенное осознание. Без этой бытовой жизни еще глубже осознаем этот мир. Насколько он и счастлив, и жесток. И красив, и ужасен. И в этом всем есть Творец. Это Он все создает для нас, чтобы мы приходили свои уроки".

И если уж мы появились в это время, на этой земле, мы должны что-то осознавать своей душой. Поэтому все эти испытания есть, чтобы не дать слабинку, не потерять веру, силы, любовь, то, ради чего мы все живем. С одной стороны я счастлива, что родилась в это время,

– подытожила певица.

Интервью с Alyosha в видеоформате: смотрите видео онлайн