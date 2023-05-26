О Евровидении-2023, туре по Европе и музыке во время войны: искреннее интервью с Alina Pash

Певица из Закарпатья Alina Pash во время войны активно популяризирует украинскую музыку за границей. Артистка поделилась своими мыслями по поводу выступления TVORCHI на Евровидении-2023, а также рассказала о песне, которая ждала премьеру 2 года.

Почему Алина не голосовала за фаворитов на Евровидении-2023, который трек за время полномасштабной войны считает лучшим, что ожидать от исполнительницы в ближайшее время – читайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

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Как игра по кругу, – о Евровидении-2023

Хочу начать с актуального. На днях завершилось Евровидение-2023, где победу одержала Швеция. В сети есть слухи, что Лорин могла купить победу, что она не заслужена. Как лично вы оцениваете ее выступление и считаете ли, что победа действительно должна были достаться ей?

Лорин – харизматичная перформерша с сильным голосом. Помню, что и Euphoria (песня, с которой Лорин победила на Евровидении-2012 – 24 Канал) это было свежее, чем с Tattoo, довольно похожей на стиль сейчас. Euphoria – это было действительно прогрессивно, волшебно. В этом году – достойно, но точно уже не с той мощной магией сюрприза. Как игра по кругу. Но люди выбрали, так что нам судить сейчас?

За кого отправляли смс в финале? Почему именно при этом артисте/артистке?

На самом деле она была далеко в джунглях без связи в тот день, видела записи только потом.

Что можете сказать о выступлении TVORCHI? По вашему мнению, со сцены они должны говорить что-то о войне в Украине, как Kalush Orchestra в прошлом году?

В этом году весь конкурс был построен вокруг Украины, программа Евровидения-2023, как и песня TVORCHI, говорила об Украине, транслировала нашу культурную идентичность, культурный код. Потому, думаю, представители Украины в Ливерпуле сделать достаточно.

TVORCHI в финале Евровидения-2023: смотрите видео онлайн

Евровидение – одна из самых скандальных страниц в вашей биографии, об этом уже говорили очень многие. Но, несмотря ни на что, ваш трек "Тени забытых предков" действительно претендовал на победу в конкурсе, стать хитом среди европейской аудитории. По вашему мнению, какой должна быть украинская музыка, чтобы ее слушал весь мир? И прежде всего, чтобы ее слушали украинцы, потому что до сих пор предпочитают иностранных исполнителей?

Вопрос "какой должна быть украинская музыка, чтобы ее слушал весь мир" очень правильный и актуальный. Я часто задавала и задаю себе этот вопрос. За годы карьеры пыталась делать довольно дикие эксперименты. Часто в них никто не верил, но некоторые внесли взносы в развитие украинского вкуса. Именно за счет смелости.

Но, как быть актуальным для мировых слушателей – это задачка со звездочкой, да? Есть единичные нишевые попадания, когда украинские исполнители попадают в мировые плейлисты, играют на крутых мировых фестивалях, едут в туры, и, к сожалению, в основном это исключения.

Украинский рынок диктует своеобразные правила, тенденции, даже выбор тем песен и их всеобщее звучание. Это все в комплексе, по-моему, мешает нам двигаться к мировым стандартам. "Эстрада" еще метастазами пленит уши людям, они к этому привыкли.

То, что я слышу сейчас в украинских топах Apple Music, Spotify или на радио станциях Украины, отнюдь не впечатляет аудиторию по миру. В основном мы все равно крутимся только в своем пузыре. Более того, качество музыки снизилось. Вопрос шароварщины и спекуляции на теме войны открыт.

Я с началом 2023 года поняла, что буду делать музыку, которая мне нравится полноценно, без компромиссов сегодняшнего рынка.



Alina Pash / Фото пресс-службы артистки

Мне посчастливилось иметь довольно разношерстную публику, – о первом туре по Европе

Недавно вы завершили свой первый сольный тур по Европе. Сейчас в европейских странах живет очень много украинцев, безусловно, на концертах. А как воспринимала именно европейская публика? Что говорили, как реагировали на украинскую музыку?

Мне посчастливилось иметь довольно разношерстную публику. На многих концертах было 50% украинцев, а 50% иностранцев, что очень круто. Я просила поднимать руки в начале концерта, чтобы я сразу могла понимать, кто передо мной. К тому же я микшу разные языки в песнях, что, конечно же, усиливает интернациональный контекст. И даже элементарное "egy kettő három négy" (1,2,3,4 на венгерском) в песне "Мотанка" работает на "ура".

Alina Pash – "Мотанка": смотрите видео онлайн

Также я люблю порой сделать какой-нибудь интересный кавер на народную или популярную песню в стране, в которой выступаю. Это хорошо работает.

В Европе начинается сезон фестивалей. Где будете выступать?

Уже много планов, но предложения до сих пор поступают, поэтому пока мы в процессе составления расписания. Об обновлении буду сообщать в соцсетях.

Orange festival – Варшава, Польша – 2 июня

Sofia Live Festival – София, Болгария – 24 июня

D Festival – Дойран, Северная Македония – 1 июля

Pohoda Festival – Братислава, Словакия – 6 июля

Paleo Festival – Ньон, Швейцария – 22 июля

Esperanzah! Festival – Флоретте, Бельгия – 30 июля

Lollapalooza – Берлин, Германия – 9 сентября



Alina Pash / Фото пресс-службы артистки

Горжусь такой музыкой, – об украинской музыке во время войны

Во время войны в сети очень много шароварщины, тот самый "Гопак", который раскритиковали уже все, кто только мог. А какой трек для вас за время полномасштабной войны стал самым лучшим? И почему он?

ONUKA – "Душа Народа". Прекрасная видео работа, глубокие смыслы, невероятный продакшн музыки от Евгения Филатова с участием хора из Чернигова. Вот это вау. Горжусь такой украинской музыкой. Все выдержано на лучшем уровне и придирает к глубинам души моей.

ONUKA – "Душа Народа": смотрите видео онлайн

Свобода и смыслы сквозь себя и музыку, – творчество Alina Pash во время войны

Вы долго сомневались, выпускать ли трек GOIRA, который написали еще 2 года назад. В интервью на ютуб-канале "Разговор" вы сомневались, не звучит ли он "шароварно"? Что именно натолкнуло вас на такие мысли? Почему передумали и все-таки премьера состоится?

Да, эта песня 2 года ходит со мной в плеере, но слышали ее только друзья. В конце концов, они и убедили меня попытаться спросить мнения потенциальных слушателей. Узнайте, понравится ли им GOIRA. Думаю, что сейчас пришло лучшее время для этой песни. GOIRA – это своеобразное возвращение к раннему творчеству Alina Pash, где украинский фольклор и хип-хоп объединились во что-то целостное. Эта песня – моя ода родному краю, потому что Закарпатье – это любоу (улыбается –24 Канал). Гойра! (что означает "ура").



Alina Pash выпустила трек GOIRA / Фото пресс-службы артистки

Alina Pash до и во время войны. Как вы можете охарактеризовать себя и свое творчество в эти периоды?

Alina Pash с 2018 по 2021 – поиск свободы через музыку.

Alina Pash 2022 – поиск смыслов через музыку.

Alina Pash 2023 – свобода и смыслы через себя и музыку.

Для вас война началась в 2014 году?

Да, но глубокое осознание понятия "война" и того, как следует действовать в таких условиях, будучи украинкой и с 2018 года – публичной персоной, пришло позже.

Какова ваша миссия сейчас, во время полномасштабного вторжения?

Неустанно эмпатировать своей Родине, помогать ей приближаться к победе донатами, дипломатическим и культурным путям, светить максимальным благородством сердца повсюду.

Чего ждать благосклонным от вас в ближайшее время?

Хороших новостей, что дам прошквариться с украинской музыкой на международных фестивалях, что пишу новую музыку и не вижу ничего, что может остановить мои мечты.



Alina Pash / Фото пресс-службы артистки