Уже третий год страна-террорист не участвует в Евровидении, ведь дисквалифицирована по популярному песенному конкурсу. Российские СМИ сообщают, что пропагандисты-изгнанники придумали "альтернативу", передает 24 Канал.

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Россия планирует ввести собственный песенный конкурс

Страна-агрессорка хочет ввести музыкальный конкурс под названием "Интервидение". Очевидно, что это аналог международного известного конкурса Евровидения, в котором участвуют разные страны мира. Об этом говорится в заявлении генерального директора пропутинского канала Константина Эрнста.

Мы предлагаем в следующем году провести и проводить ежегодно открытый музыкальный, точнее песенный конкурс под рабочим названием "Интервидение". В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, где все страны могут представлять образцы своей популярной музыки.

– сообщается в заявлении.

В жюри конкурса планируют привлечь россиян. Будто, они будут "беспристрастно" оценивать участников из разных стран.

Первый канал предлагает другим странам отправлять заявки на участие. Однако желающих проявить себя в таком конкурсе пока нет.

На такую идею провластного телевидения отреагировала певица Наталья Подольская. Она выступала на Евровидении от России в Киеве в 2005 году. Ее ответ был неоднозначным.

Любые конкурсы и творческие события – это очень классно, это всегда вещи, которые очень объединяют людей. Но не знаю, заменит ли это Евровидение. И не знаю, нужно ли заменять. Я, наверное, не хочу больше участвовать в конкурсах,

– так сказала певица в комментарии пропагандистам.

Известно, что "Интервидение" – это не новое понятие для людей, живших в Советском Союзе. Ведь в 1977 году этот конкурс пытался стать аналогом Евровидения для граждан СССР. Тогда "Интервидение" использовали для пропаганды. Долго конкурс не длился, так что многие вообще о нем не помнят.