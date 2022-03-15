Интеллектуальные моральные нищие, – Кондратюк высказался об артистах, оставшихся в России

Артисты из России больше не смогут приезжать в Украину. Сами деятели культуры из государства-агрессора не отважатся пересечь границу.

Позиция артистов, которые находятся сейчас в России, неприемлема. Об этом в эфире 24 канала сказал продюсер Игорь Кондратюк.

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"Я к ним (артистам в России – 24 канал) отношусь плохо. Я к ним отношусь как к клошарам. Такие интеллектуальные моральные клошары. Для меня неприемлемо, для них приемлемо", – подчеркнул Кондратюк.

Музыка – не вне политики

. Клошар – французское слово, означающее "нищий", "бездомный".

По его словам, происходящая война сделает украинцев еще большими русофобами. Ведь культура не может быть вне политики.

Люди, которые несут культуру, так или иначе участвуют в политике, например, выступают на днях городов.

Поверьте, у них всех есть мозги. Все они умеют считать деньги и знают, где жить удобнее – в Дубае или Челябинске,

– добавил Кондратюк.

Напомним, по информации СМИ, в России запретили выступать артистам, которые высказываются против войны с Украиной. В частности речь идет о Монатике, "Океане Эльзы", Наде Дорофеевой, Насте Каменской, Максе Барском, Светлане Лободе, Вере Брежневой.