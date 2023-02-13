Инстасамка задонатила оккупантам гонорар за трек, который в топе украинских чартов

Россиянка и так называемая певица Инстасамка заявила, что вышла из образа "мерзкой" девушки и задонатила на войну в Украине гонорар за песню "За деньги да". Так, 900 тысяч рублей "капнуло" на счет оккупантов. Абсурднее всего то, что заработать эту сумму ей помогли украинцы.

Сколько бы шоу-биз ни умолял не слушать русскую попсу, некоторые украинцы все равно выводят ее в топы музыкальных чартов. Если раньше все в один голос объясняли, что часть гонораров от прослушиваний идет на налоги, за которые покупаются ракеты, что бомбят наши города, то теперь фанаты "музыки вне политики" сами донатят на войну.

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Все благодаря "великодушной" Дарье Зотеевой, известной как Инстасамка. Ей стало жаль оккупантов-сверстников, которые приехали в Украину убивать, поэтому она пожертвовала им почти миллион рублей. Это все, что заработала на треке "За деньги да".

Инстасамка задонатила оккупантам 900 тысяч рублей

"В тиктоке и инстаграме сложился образ жадной, высокомерной, эгоистической и откровенно мерзкой девушки. Да, это популярно, это тренды. Но совсем не значит, что когда выключается камера, я остаюсь такой же. Заработанные средства я регулярно перечисляю в фонды помощи животным и на лечение детей", – вступила так называемая певица.

Как выяснилось, весь этот пафосный спич был для того, чтобы объявить, что 900 тысяч рублей от нее "полетело" на полномасштабное вторжение в Украину. В России это можно называть "специальной военной операцией". Более того, Инстасамка так переживает за армию насильников и мародеров, что, похоже, скоро будет воспевать их "подвиги" в своих хитах.

Гонорар от песни "За деньги да" я перевела на "СВО". Я не знаю, куда пойдут эти средства, дойдут ли до адресата – гумпомощь, бронежилеты или как там это называется. Но там воюют многие мои ровесники, за которых сильно переживаю, чего не могу показать в своем творчестве. Но это пока,

– заявила Инстасамка.

По состоянию на данный момент трек Инстасамки "За деньги да", который спонсирует оккупантов, на пятом месте украинского Spotify и YouTube Music, тогда как на Apple Music он опустился на 13 позицию по прослушиваниям.

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