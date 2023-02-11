Российская актриса Лия Ахеджакова не скрывает свою антивоенную позицию и говорит, что не простит россиянам войну, которую они развязали против Украины. За взгляды, противоречащие политике Кремля, ее уволили из театра "Современник", где она играла 50 лет.

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Даже несмотря на притеснения 84-летняя Лия Ахеджакова не хочет бежать из России. На это отреагировала Барбара Брыльская, с которой она делила съемочную площадку "Иронии судьбы".

В России Брыльскую хотят вырезать из "Иронии судьбы"

Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы,

– посоветовала Барбара Брыльская коллеге.

Это заявление разозлило главу комитета госдумы России по развитию общества Ольгу Занко. Депутат из партии Путина решила отомстить Барбаре Брыльской и спустя почти 50 лет после премьеры вырезать ее из "Иронии судьбы".

Стереть без иронии. Для актера самое страшное наказание – забвение. Актриса Брыльская, которую когда-то любила вся страна, сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятыми Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и уважение, но мы также легко можем стереть эту актрису из "Иронии судьбы",

– написала Занко в своем телеграме.

Она придумала, что Брыльскую можно заменить путинисткой Валентиной Талызиной с помощью нейросети. Депутат госдумы даже склепала короткий ролик, где роль Нади якобы играет россиянка, которой "наплевать на всю Украину". Выглядит это бестолково, как и все, за что берутся оккупанты.

"Покажу, как может выглядеть фильм без актрисы благодаря нейросети. Заменила ее на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в "Иронии" озвучивала от и до", – похвасталась Ольга Занко.

Напомним, еще в 2015 году звезда советского кино Барбара Брыльская выступила против Путина. Он якобы "разорвал ей сердце". "Он не прав, я это знаю. Слышишь меня, Володя? На колено и по ж*пе", – комментировала полька в интервью Кате Осадчей.