Несколько источников дохода: жена Тимура Мирошниченко призналась, сколько зарабатывает в месяц

Полномасштабное вторжение заметно повлияло на доходы украинцев. В частности, снизился заработок знаменитостей. В то же время постепенно это начинает меняться. Так, о своей прибыли заговорила жена украинского телеведущего Инна Мирошниченко.

Оказывается, у нее есть несколько источников дохода. Так что в месяце сумма заработка составляет примерно три тысячи долларов.

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Инна Мирошниченко рассказала о своем заработке

Жена украинского телеведущего поделилась, что у нее есть несколько источников дохода. В частности, реклама в инстаграме, юридический бизнес и марафоны здоровья и красоты. Но она не знает точной суммы прибыли.

Я не подвожу финансы. Муж мой точно знает, потому что оно сходится все на одну карточку,

– заметила знаменитость.

Однако Инна подытожила, что зарабатывает около трех тысяч долларов в месяц и больше. В то же время, по ее словам, все зависит от месяца, ведь бывает, что прибыль меньше.

Кроме того, звезда добавила, что с марта по декабрь 2022 года онлайн-марафоны принесли ей полтора миллиона гривен. Однако все эти средства были направлены на помощь украинской армии.

Интервью с Инной Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Как зарабатывает Тимур Мирошниченко

Мужчина отметил, что основной доход ему приносят разные мероприятия. Кроме того, он является штатным работником "1+1" и работает на "Общественном". К тому же, телеведущий занимается озвучкой и преподает. В частности, авторский курс. Всего у него сейчас есть 5 работ.

Сколько супругов Мирошниченко тратит на детей

У звездной пары есть двое общих детей. Кроме того, в июле они усыновили мальчика, его зовут Марсель. Малышу сейчас два года.

По словам Тимура, на содержание детей семья тратит немало. В частности, значительная часть средств идет на частный детский сад и зарплату двум няням. Эта сумма составляет минимум 5 тысяч долларов.

"Наши дети ходят в частный садик. Марсель пока не ходит, мы должны оплачивать услуги нянь. С одной стороны, детский сад, няни — это плюс детям, это социализация. А с другой — ты покупаешь это время себе. Для того, чтобы зарабатывать", – рассказал шоумен.