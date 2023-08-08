Был напряжен, – жена Мирошниченка рассказала, ладит ли ее сын с названым братиком

В конце июля украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной забрали своего названого сына Марселя из детского дома. У супругов уже есть двое детей: Мия и Марк, поэтому многодетная мама растрогала подписчиков историей о взаимоотношениях между ее двумя сыновьями.

Выяснилось, что Марк очень хотел именно младшего брата, а не сестру. Он мечтал о мальчике, который будет играть с ним, не плачет, не забирает его вещи, ну и в целом никак не нарушает его границы. Однако Марсель оказался не совсем таким, как юноша его представлял. Ведь играть он не хочет, к людям безразличен. К тому же ему время от времени нужна мама, которая тоже нужна и Марку. Следовательно, первое время мальчик был напряжен.

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Как Марк отреагировал на младшего братика

Жена Тимура Мирошниченка поделилась, что пыталась уделять достаточно времени всем трем детям, чтобы ни один из них не чувствовал себя плохо.

Первые дни Маркусь был напряжен. Поэтому я была рядом с ним, чтобы показать, что Марсель не забирает его время,

– отметила женщина.

Однако Инна объяснила, что Марк очень быстро привык к Марселю. Она рассказала, что сын постоянно говорит, как любит и обнимает названого брата. Марсель сопротивляется, но Марка, по словам Инны, это не смущает.

"Я даже не надеялась, что Марк так легко и быстро примет эти изменения. Он имел полное право ревновать и не хотеть делить пространство или нас с кем-то еще. Но он выбрал другой вариант. Взрослый, глубокий и полон любви. Этим он убедил меня, что все мы должны пройти этот путь, чтобы стать счастливее", – добавила Инна.

Трогательная история о Марке и Марселе

Инна Мирошниченко также рассказала милую историю о ее сыновьях. Как оказалось, в детском саду Марку предложили подарить кому-то шарики радости. В свою очередь мальчик ответил: "Маленькому братику Марселю".

"Это растрогало меня до слез", – отметила звездная мама.

Напомним, ранее Инна показала кадры с первой встречи их пятилетней дочери Мии с названным братом. Видео просто доводит до слез. По словам женщины, Мия очень ждала встречи с мальчиком. В день, когда малыша привезли домой, девочка купила Марселю печенье и пюре.

Инна рассказала, что Мия очень беспокоится о брате: просыпается раньше, чтобы побыть вместе перед садиком, сажает и снимает с качелей мальчика, бежит за ним, когда Марсель у дороги и т.д.