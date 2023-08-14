Детей там ломают, – жена Мирошниченко рассказала, что не так с детдомами в Украине

Тимур и Инна Мирошниченко прошли сверхсложный путь к усыновлению ребенка. Теперь они делятся всеми деталями, чтобы изменить систему, что наживается на детях.

Инна Мирошниченко объяснила, почему рассказывает истории из детдома. Она рассказала, что не так с украинскими заведениями.

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Что не так с детдомами

Жена шоумена рассказала, что в Украине на самом деле множество детей в заведениях и около 1500 семей в очереди усыновления, которые терпеливо ждут ребенка. Но система намеренно делает все так, чтобы дети оставались в детдомах.

Система специально создает условия, при которых дети находятся в заложниках детдомов. Они живут там годами не потому, что никому не нужны. А наоборот, потому что нужны системе. И там их ломают. Там забывают об их базовых потребностях в заботе, тепле и любви. В безопасном взрослом рядом,

– поделилась Инна Мирошниченко.

По мнению юриста, в детских домах должны быть психологи для работы с детьми и персоналом, менторы. Следует менять правила работы в заведениях, ведь теперь доступны подлинные знания о психологии ребенка и его травмах. Важно, чтобы процессы совершенствовались и были похожи на европейские.

"Приемные семьи вместо заведений по примеру европейских стран. Должен быть упрощен процесс лишения родительских прав. Дела не могут слушаться годами. Еще много "должно быть…". Но все это имеет шанс на воплощение только если есть запрос у общества. К сожалению, процент людей, которые в теме усыновления, крайне мал, чтобы изменять. Но мы это изменим".



Инна Мирошниченко с названным сыном / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Как о детдомах отзывался Тимур Мирошниченко