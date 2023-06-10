Мама Верки Сердючки остроумно пошутила об акуле, что съела россиянина в Египте

Инна Билоконь, известная по сценическому образу мамы Верки Сердючки, жестко пошутила об акуле, съевшей россиянина в Египте. Она поделилась архивным фото и остроумно его подписала.

На днях в туристическом городе Египта акула съела россиянина. Украинцы засыпали сеть мемами – не смогли пройти мимо и звезды.

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Инна Билоконь посмеялась над ситуацией с акулой

Актриса и певица Инна Билоконь, известная по образу мамы Верки Сердючки, тоже посмеялась над ситуацией. Она опубликовала забавное фото.

На снимке изображена Верка Сердючка с мамой – они плывут в воде на надувном банане в виде акулы. Да и это не все – вместо головы Белоконь – голова акулы.

"Мама, вы задачу поняли?" – подписала фото артистка.



Верка Сердючка с мамой / Фото из инстаграма Инны Билоконь

В комментариях поклонники оценили юмор Инны Билоконь:

"Обожаю. Берегите себя";

"Акулы на стороне Украины";

"Пророчества сбываются. Это невероятно";

"Вы неотразимы, как всегда!".

Что известно о ситуации с акулой

8 июня в Хургаде – курортном городке Египта – акула напала на человека. Оказалось, что это 23-летний россиянин Владимир Попов из Архангельской области России.

Мужчина плавал с женщиной в Красном море, когда к нему приблизилась акула. Очевидцы увидели, как акула напала на него и съела. Девушке удалось спастись.