Карл III или Чарльз III: какое имя будет носить новый король Великобритании

После Елизаветы II новым королем стал принц Чарльз. У него будет имя Чарльз III – оно происходит от старогерманского слова "карл".

Принц Уэльский Чарльз стал королем Великобритании. Объясняем, какое имя взял новоиспеченный глава Соединенного Королевства.

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Какое имя избрал принц Чарльз

Обычно новое имя монарха объявляется на Совете по присоединению в Лондоне после смерти бывшего короля или королевы. Но на этот раз это сделала премьер-министр Лиз Трасс.

Лиз Трасс выступила с речью у Даунинг-стрит и заявила, что корона, традиционно, переходит к старейшему наследнику. Она назвала его имя – король Чарльз III. В Клеренс-Гаузе подтвердили слова министра.

Имя Чарльз (Charles) происходит от старогерманского слова "karl", которое означает свободный человек. По латинской традиции наименование монарших особ имя короля могло произноситься как "Карл", но, похоже, принц Чарльз избрал свое обычное первое имя. В то же время английское правописание имени одинаково в обоих вариантах.

Как имя выбирала покойная королева

, что принц Чарльз мог выбрать и другие варианты имени. Он имел возможность представиться в честь отца Филиппом или даже Георгом в честь деда. Было предположение, что Чарльз станет Георгом VII.

Согласно традиции, монарший титул мог отличаться от имени суверена, которым его окрестили. К примеру, королева Виктория была Александрина Виктория, Эдвард VII был Альбертом Эдуардом. Дед принца Чарльза Георг VI тоже был Альбертом, его звали именем Берти, но престол он решил занять именно с четвертым именем.

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Принцесса Елизавета тоже имела несколько вариантов имени, с которым занять британский престол. Она удивилась, когда ее спросили о выборе имени.

"Мое имя, конечно. Что еще может быть?" – сказала принцесса и стала королевой Елизаветой II.