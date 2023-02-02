Чтобы собрать средства для Украины: Imagine Dragons обратились к пассажирам самолета – видео

Всемирно известная группа Imagine Dragons с лета является послом платформы UNITED24. Музыканты записали обращение к пассажирам украинского самолета, которое уже услышали люди из 10 стран. Сюрприз коллектива прозвучал для пассажиров SkyUp.

В начале ноября авиакомпания SkyUp запустила первый самолет с логотипом UNITED24. Его главная цель – напоминать миру об Украине и собирать средства на медицинскую помощь, сообщает 24 Канал.

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Imagine Dragons обратились к пассажирам SkyUp

Поддержал такую инициативу коллектив Imagine Dragons, который является одним из послов фандрейзинговой платформы UNITED24. С июля 2022 года музыканты постоянно поддерживают проекты и сборы для Украины. Они также присоединились к записи приветствия для пассажиров самолета SkyUp. С нового года Imagine Dragons обращаются к пассажирам после поздравительных слов бортпроводника.

В начале ноября авиакомпания SkyUp запустила первый самолет с логотипом UNITED24. Его главная цель – напоминать миру об Украине и собирать средства на медицинскую помощь. За это время самолет совершил 43 рейса в десять стран и перевез более 9 000 человек. С нового года всех пассажиров ждал сюрприз: после поздравительных слов бортпроводника к ним обратились музыканты группы Imagine Dragons.

Мы очень благодарны за эту поддержку и верим, что однажды группа запишет особое поздравление — для пассажиров первого рейса в Киев,

– отметила Ярослава Гресь, координатор UNITED24.

Также коллектив разыгрывает два билета на любой свой концерт вплоть до 2025 года. Поучаствовать в розыгрыше можно до 12 февраля 2023 года.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, нужно внести вклад через UNITED24 по отдельной ссылке . А среди всех, кто донатил через платформу, авиакомпания и UNITED24 разыграют брендированные чемоданы Have a Rest, свитшот Balenciaga&UNITED24 и пять браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости".

Самолет SkyUp с логотипом UNITED24 уже совершил 43 рейса в 14 аэропортов во Франции, Португалии, Эстонии, Румынии, Латвии, Польше, Швеции, Молдове, Египте и Тунисе.

Отметим, платформу UNITED24 уже поддержали многие мировые знаменитости. Кто помогает Украине благодаря инициативе Зеленского – узнайте по ссылке.