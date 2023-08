Желто-голубой флаг развевался в разных уголках планеты: какие мировые звезды поддержали Украину

Множество мировых знаменитостей поддержали Украину в войне, начатой Россией. Разные артисты – от Imagine Dragons до Rammstein – во время своих концертов не раз поднимали желто-голубое знамя.

Кроме певцов, Украину поддерживают и голливудские актеры, пишет 24 Канал. На днях Миша Коллинз из сериала "Сверхъестественное" в свой день рождения призвал помогать нашей стране.

Интересно Это символ гордости, – Елена Зеленская в изысканной вышитой рубашке поздравила с Днем флага Украины

В то же время, музыканты чаще всего поддерживают Украину именно на своих концертах. В течение последних полутора лет многие мировые звезды разворачивали на сцене желто-голубой флаг.

Imagine Dragons

Солист группы Дэн Рейнольдс часто поднимает украинский флаг на сцене. Так, в Праге певец взял его из рук харьковчанки, выехавшей из Северной Салтовки.

А несколько месяцев назад в клипе группы снялся 14-летний Саша из села Новогригоровка Николаевской области. В августе они провели концерт в Польше, куда пригласили юного украинца. Вместе с ним артисты Imagine Dragons держали украинский флаг.

Red Hot Chili Peppers

Американская группа тоже неоднократно поддерживала Украину. Во время концерта в Майами солист Энтони Кидис вышел на сцену с украинским флагом.

Gogol Bordello

Лидер известной группы Евгений Гудзь родился в Украине и с первых дней полномасштабного вторжения занимается сборами для помощи родине.

Летом 2022 года группа выступала на передовой и записала песню с Сергеем Жаданом и Kazka. На концертах Gogol Bordello регулярно видна украинская символика и флаг.

Rammstein

Немецкая рок-группа также разворачивала украинский флаг на концерте в Цюрихе (Швейцария). Это было летом прошлого года.

Кроме того, в начале полномасштабного вторжения России в Украину солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на вокзале помогал беженцам из Украины.

Scorpions

Во время концертов в Польше, Берлине, Израиле и других городах легендарная рок-группа Scorpions поддерживает Украину.

Музыканты во время концерта исполняют легендарную песню Wind of Changes, где раньше в строчках упоминали Москву. После полномасштабного вторжения Scorpions сменили текст на такой: "Теперь слушай мое сердце – оно говорит "Украина".

Гарри Стайлз

Певец также не раз на концертах размахивал украинским флагом. Так, во время выступления в Варшаве Гарри Cтайлз исполнил песню с флагом Украины, взявшим у зрительницы из рук.

The Machine

Британская группа выразила солидарность с Украиной во время выступления на фестивале Orange Warsaw Festival в Варшаве.

Лидер группы Флоренс Уэлч появилась с украинским флагом на сцене во время исполнения песни Free. Напомним, клип на эту песню был снят в ноябре 2021 года в Киеве.

Билли Айлиш

Популярная певица Билли Айлиш подняла длинный голубой флаг на своем концерте в Германии. Его ей передала украинская певица и сонграйтер Jerry Heil.

Кроме того Айлиш принимала участие в глобальной благотворительной кампании Stand Up For Ukraine и посвятила украинцам свою песню Your Rower.

Yungblud

Британский рок-музыкант Yungblud эффектно поддержал Украину и осудил действия Путина на концерте в Вене.

Он заявил, что ужасно злой на российского диктатора за прекрасных людей из Украины.

Наше поколение не может поддерживать это дерьмо. Нам нужно заменить этих старых проклятых уродов. Нам нужно сбросить этих старых подонков. На**й Путина. Мы можем изменить ситуацию. У тебя есть голос, используй его! Слава Украине,

– сказал артист.

Также во время выступления Yungblud держал на плечах флаг Украины.

Манескин

Во время выступления в Италии солист рок-группы Maneskin взял у фанатов сине-желтое знамя и выразил поддержку Украине.

Также группа поддержала Украину на фестивале Coachella в Калифорнии. Фронтмен группы Дамиано Давид обратился к фанатам с речью об Украине, а также со сцены послал Путина.

К слову, в их клипе на песню Gasoline образы участников группы чередуются с кадрами разрушенных украинских городов.

Поддержку Украине в этом году также выразили многие участники конкурса Евровидение-2022 и Евровидение-2023. Также о нас упоминали на разных фестивалях по всему миру.