Жовто-блакитний прапор майорів у різних куточках планети: які світові зірки підтримували Україну

Безліч світових знаменитостей підтримали Україну у війні, яку розпочала Росія. Різні артисти – від Imagine Dragons до Rammstein – під час своїх концертів не раз піднімали жовто-блакитний прапор.

Крім співаків, Україну підтримують і голлівудські актори, передає 24 Канал. Днями Міша Коллінз з серіалу "Надприродне" у свій день народження закликав допомагати нашій країні.

Водночас музиканти найчастіше підтримують Україну саме на своїх концертах. Протягом останнього півтора року багато світових зірок розгортали на сцені жовто-блакитний стяг.

Imagine Dragons

Соліст гурту Ден Рейнольдс частенько піднімає український прапор на сцені. Так, у Празі співак взяв його з рук харків‘янки, яка виїхала з Північної Салтівки.

А кілька місяців тому в кліпі гурту знявся 14-річний Сашко із села Новогригорівка на Миколаївщині. У серпні вони провели концерт у ПОльщі, куди запросили юного українця. Разом з ним артисти Imagine Dragons тримали український прапор.

Red Hot Chili Peppers

Американський гурт теж неодноразово підтримував Україну. Під час концерту у Маямі соліст Ентоні Кідіс вийшов на сцену з українським прапором.

Gogol Bordello

Лідер відомої групи Євген Гудзь народився в Україні та з перших днів повномасштабного вторгнення займається зборами для допомоги батьківщині.

Влітку 2022 року гурт виступав на передовій і записав пісню із Сергієм Жаданом та Kazka. На концертах Gogol Bordello регулярно помітна українська символіка та стяг.

Rammstein

Німецький рок-гурт також розгортав український прапор на концерті у Цюриху (Швейцарія). Було це влітку минулого року.

Крім того, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн на вокзалі допомагав біженцям з України.

Scorpions

Під час концертів у Польщі, Берліні, Ізраїлі та інших містах легендарний рок-гурт Scorpions підтримує Україну.

Музиканти під час концерту виконують легендарну пісню Wind of Changes, де раніше в рядках згадували Москву. Після повномасштабного вторгнення Scorpions змінили текст на такий: "Тепер слухай моє серце – воно каже "Україна".

Гаррі Стайлз

Співак також неодноразово на концертах розмахував українським прапором. Так, під час виступу в Варшаві Гаррі Cтайлз виконав пісню з прапором України, який взяв у глядачки з рук.

The Machine

Британський гурт висловив солідарність з Україною під час свого виступу на фестивалі Orange Warsaw Festival у Варшаві.

Лідер гурту Флоренс Уелч з’явилась з українським прапором на сцені під час виконання пісні Free. Нагадаємо, кліп на цю пісню було знято у листопаді 2021 року в Києві.

Біллі Айліш

Популярна співачка Біллі Айліш підняла довто0блакитний стяг на своєму концерті у Німеччині. Його їй передала українська співачка та сонграйтерка Jerry Heil.

Крім того, Айліш брала участь у глобальній благодійній кампанії Stand Up For Ukraine та присвятила українцям свою пісню Your Rower.

Yungblud

Британський рок-музикант Yungblud ефектно підтримав Україну та засудив дії Путіна на концерті у Відні.

Він заявив, що страшенно злий на російського диктатора за прекрасних людей з України.

Наше покоління не може підтримувати це лайно. Нам потрібно замінити цих старих проклятих виродків. Нам треба скинути цих старих покидьків. На**й Путіна. Ми можемо змінити ситуацію. Ти маєш голос, використовуй його! Слава Україні,

– сказав артист.

Також під час виступу Yungblud тримав на плечах прапор України.

Maneskin

Під час виступу в Італії соліст рок-гурту Maneskin взяв у фанатів синьо-жовтий прапор і висловив підтримку Україні.

Також гурт підтримав Україну на фестивалі Coachella у Каліфорнії. Фронтмен гурту Даміано Давид звернувся до фанів з промовою про Україну, а також зі сцени послав Путіна.

До речі, у їхньому кліпі на пісню Gasoline образи учасників гурту чергуються з кадрами зруйнованих українських міст.

Підтримку Україні цього року також висловило багато учасників конкурсу Євробачення-2022 та Євробачення-2023. Також про нас згадували на різних фестивалях по всьому світу.