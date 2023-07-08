Чувства ужасные, – Илона Гвоздева застала землетрясение на отдыхе в Турции

Танцовщица Илона Гвоздева отправилась с детьми в Турцию на отдых. Хотя звезда "убежала" от ракет, застала землетрясение в турецком городе Кемер.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева после рабочих будней уехала на отдых в Турцию вместе с детьми. Там случилось землетрясение.

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Илона Гвоздева застала землетрясение

Хореографиня призналась, что испытала землетрясение. Из-за плохого самочувствия она долго не спала.

Уехать от войны в Турцию и застать землетрясение. Чувства ужасные, с трех часов ночи не сплю,

– написала Илона Гвоздева.



Илона Гвоздева / Фото с инстаграм-сториз

Со временем звезда поделилась, что с ней и детьми все хорошо. Она добавила, что магнитуда землетрясения не превышала 4. К тому же, это нормальное явление для города в горном массиве.

"Я искренне благодарна каждому, кто волновался за нашу семью. Потому что недавно я написала, что в Турции произошло небольшое землетрясение. Пообщавшись с местными жителями, я уже поняла, что для них это, как на нас летят ракеты – так для них до них 4 балла – это нормальная сейсмическая активность. Город среди гор, поэтому это нормально, если немного потрясет, люстры походят. Поэтому мы живы, с нами все хорошо".