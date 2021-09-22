Илона Гвоздева вновь раскритиковала новый сезон "Танцев со звездами"

33-летняя Илона Гвоздева отказалась от участия в 5 сезоне "Танцев со звездами", но продолжила наблюдать за проектом по телевизору. Уже не впервые ей кажется, что продюсеры умышленно выделяют одних участников, а других – оставляют в тени.

Экс-партнерша Игоря Ласточкина, который выиграл на "Танцах со звездами" 2018 года, пристально следит за каждым выпуском телешоу. Своими впечатлениями от эфиров она делится с более 300-тысячной аудиторией в инстаграме. На удивление, Илоне Гвоздевой нравится далеко не все.

Горячая тема Хочет показать себя жертвой, – экс-партнер Зарицкой на "танцах" ответил на обвинения

Как после первого, так и после третьего выпуска танцовщица отметила, что на проекте обделяют одних звездных участников и откровенно выделяют других, создавая для них более эффектные постановки.

Есть пары, которым дают максимальное количество возможностей – свет, музыка, спецэффекты, костюмы, сюжеты, номера. И вторая категория участников, которые выжимают максимум из себя и довольствуются малой частью общего шоу,

– эмоционально заявила Илона Гвоздева.

Она так и не рассекретила имена звезд, которые, по ее мнению, относятся ко второй категории. Более того, в несправедливости блогерша обвинила продюсеров. Похоже, речь идет про Владимира Завадюка.

Илона Гвоздева на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма танцовщицы

Отметим, за 3 эфиром "Танцев со звездами" Илона Гвоздева наблюдала с голдрума. В конце вечера она вместе со знаменитостями присоединилась к чувственному номеру, который посвятили покойному судье Григорию Чапкису. Однако, эта постановка тоже не угодила танцовщице. Все из-за небольшого количества звезд, которые присоединились к перформансу.

Невероятный номер в память о Чапкисе. Хотя для меня было удивлением, что пришло очень мало коллег, но это дело лично каждого,

– призналась Илона Гвоздева.